Il cuore non basta: una generosa Italbasket gioca alla pari con la Spagna ma cede all’overtime 88-84 Per le qualificazioni ai Mondiali 2023, sconfitta al supplementare per l’Italia di Pozzecco che mette sul parquet il cuore contro la Spagna di Scariolo che alla fine si impone 88-84.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile partita per le qualificazioni ai Mondiali 2023 a Pesaro con Italia e Spagna che non riescono a superarsi dopo quattro quarti e chiudendo 70 pari i tempi regolamentari. Ci vuole l'overtime per sancire la migliore tra due nazionali che hanno espresso grandissimo basket con una intensità e una qualità d'altissimo livello. Alla fine, la spunta la Spagna Campione d'Europa e del Mondo, 88-84.

Grandissima prestazione da parte di Nico Mannion che ha trascinato gli azzurri fino alla fine con una partita conclusa in crescendo (saranno 20 i punti per lui, migliore realizzatore azzurro) ma nulla hanno potuto fare davanti ad un monumentale Fernandez, in stato di grazia e autore di 28 pesantissimi punti.

Il canestro di Mannion che vale il 70–70 e l’overtime

Un quarto tempo incredibile per intensità ed emozioni con l'Italia che passa in vantaggio con una tripla di Spissu nel finale e che poi subisce il recupero spagnolo con gli uomini di Scariolo che passano 68-70. A 9 secondi dalla sirena ci pensa Mannion a chiudere a canestro la palla che vale la parità assoluta. Gli ultimi istanti non cambiano il punteggio: 70-70 e squadre all'overtime obbligatorio in una palazzetto gremito da 10 mila persone, con tante guest star, dal presidente Malagò a Valentino Rossi e ‘Gimbo' Tamberi, completamente impazzito per gli uomini di Pozzecco.

La perfetta parità a Pesaro dopo i 4 tempi regolamentari

Un'atmosfera pazzesca per una gara che valeva tantissimo anche se non era decisiva per le qualificazioni. Malgrado la sconfitta gli azzurri sono sempre in corsa per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 dove passano le prime tre in classifica. Nel Girone L l'Italia era a pari punti con le Furie Rosse, ora si giocano gran parte delle possibilità nella prossima gara in Georgia il 14 novembre. Poi, ancora due sfide prima dei verdetti finali.

Intanto, con una Nazionale rivista e corretta – ma anche con una Spagna priva degli "americani" – Pozzecco ha confermato l'immenso cuore del gruppo azzurro che ha reso complicatissima la serata ai campioni d'Europa e del Mondo in carica, finchè ha potuto. La Spagna così è riuscita a conservare la leadership del gruppo con 6-1, mentre l’Italia insegue con 5-2. Nell’altro match in contemporanea di questa sera, la Georgia di Tornike Shengelia ha vinto in trasferta sull’Islanda per 85-88, rimanendo in scia agli Azzurri ed agli iberici. Sarà proprio la Nazionale georgiana ad attendere l'Italbasket lunedì 14 novembre alle 19:00 ora locale (le 16:00 ora italiana) per la sfida che chiuderà questa seconda finestra.