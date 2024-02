Il concessionario a Shaquille O’Neal: “Ma te le puoi permettere queste macchine?”. La prese male Shaquille O’Neal ha raccontato di quando un concessionario di automobili ebbe il sospetto che fosse in difficoltà economica: l’ex campione NBA spese un milione sull’unghia per dimostrare il contrario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Shaquille O'Neal è una delle figure più amate del panorama sportivo americano, presenza fissa come analista di basket in televisione dopo aver stampato schiacciate durante una carriera che lo ha visto vincere quattro titoli NBA, tre coi Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e uno con i Miami Heat. Il 51enne del New Jersey sprizza simpatia da tutti i pori ed è un vulcano di aneddoti, tra cui quello spettacolare raccontato qualche tempo fa ad un podcast: un concessionario di automobili pensò che fosse in difficoltà economica e gli chiese se poteva permettersi di acquistare una di quelle vetture di lusso. Shaq la prese molto male…

Quella reazione inconsulta gli costò oltre un milione di dollari in un colpo solo, visto cosa accadde dopo. O'Neal aveva deciso di comprare una macchina nuova, stanziando un limite di budget che non voleva superare. Per questo, una volta recatosi nella concessionaria, iniziò a chiedere il prezzo di ogni modello che gli veniva mostrato: "Non voglio spendere 400mila dollari per un'auto, quindi dico: ‘Ehi amico, quanto costa questa? No. E quanto costa quest'altra? No'. Alla fine il vecchio dice: ‘Ehi amico, stai chiedendo di tutte queste macchine, puoi permettertele?'. In quel momento mi sono incazzato".

La cerimonia del ritiro della maglia di Shaquille O'Neal da parte degli Orlando Magic qualche giorno fa

"Gli ho detto: ‘Che ca**o mi hai appena detto?!?'. A quel punto ne ho comprate tre. Ho detto: ‘Voglio quella, quella e quella, e voglio che vengano lasciate qua'. Così ho comprato tre Rolls-Royce che non guido mai", ha continuato, spiegando che quell'atto di suprema arroganza da straricco gli è costato più di un milione di dollari.

Del resto Shaq ricco lo è come pochissimi nel mondo dello sport mondiale: il suo patrimonio attuale è stimato in oltre mezzo miliardo di dollari. In carriera ha guadagnato 292 milioni solo di stipendi, cui vanno aggiunti altri 200 milioni di sponsorizzazioni. Cifra che è continuata a lievitare dopo il ritiro grazie alle sue numerose attività che gli fruttano circa 60 milioni all'anno. Insomma, una follia la può anche fare senza finire sul lastrico…