Il bambino chiede l’autografo, Juan Toscano-Anderson gli regala due biglietti NBA per il compleanno Bel gesto dell’ala dei Los Angeles Lakers, campione NBA lo scorso anno con i Golden State Warriors.

A cura di Luca Mazzella

Un gesto apparentemente scontato e banale per un giocatore professionista, ma che può invece regalare la gioia di una vita a un bambino innamorato dello sport e desideroso di vedere da vicini i propri idoli. Juan Toscano-Anderson, ala in forza ai Los Angeles Lakers di LeBron James, ha deciso di rendere indimenticabile il compleanno di un ragazzino che oggi lo aveva raggiunto per ricevere un autografo nel corso di un evento organizzato proprio per far incontrare a tanti bambini il giocatore campione NBA lo scorso anno con la canotta dei Golden State Warriors.

Subito dopo aver ricevuto la foto autografata dal giocatore, il bambino si è lasciato timidamente andare a un "Oggi è il mio compleanno" che ha subito suscitato l'attenzione di Toscano-Anderson, che ha deciso quindi di proporgli un regalo di quelli difficili da dimenticare: 2 biglietti per una partita dei Los Angeles Lakers. L'emozione del bambino, incredulo, si tocca con mano. Il resto può raccontarlo solo il video, al termine del quale l'ala giallo-viola chiede un indirizzo email a cui poter inviare il tanto insperato regalo parlandone prima ai gen Un gesto assolutamente lodevole e che regalerà una di quelle esperienze che capitano una volta nella vita: assistere da vicino a una partita di LeBron James.