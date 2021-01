Le ultime partite NBA sono state contraddistinte dalle vittorie in trasferta, sei su sette. Nei risultati della notte tra mercoledì 13 e 14 gennaio, spicca il largo successo dei Lakers che si confermano in casa dei Thunder, inarrestabili in trasferta con la settima vittoria in altrettante partite. Vince anche Brooklyn il derby contro New York dimostrandosi galvanizzata per l'arrivo di Harden. Torna a brillare la stella di Doncic per Dallas che batte Charlotte, mentre l'italiano Nicolò Melli, mette a referto 3 punti nella sfida persa dai Pelicans in casa dei Clippers.

I Los Angeles Lakers non sbagliano un colpo in trasferta. La squadra gialloviola ha espugnato anche il parquet degli Oklahoma Thunder con il punteggio di 128 a 99, centrando la settima vittoria su sette. In campo con la migliore formazione possibile, i Lakers sono stati trascinati dai soliti noti, ovvero LeBron James (26 punti), Harrel (21) e Davis (18). Effetto "Harden" su Brooklyn: i Nets galvanizzati dalle ultime notizie di mercato che raccontano dell'arrivo del "Barba", hanno conquistato il derby, battendo New York.

Vittoria lontano da casa anche per Dallas, che ritrova il miglior Doncic autore di 34 punti e super Charlotte 104 a 93. Brutte notizie per gli Hornets che perdono anche Hayward per un problema all’anca. Vincono anche i Bucks, contro i Pistons (solita gran prova di Antetokoumpo), i Grizzlies contro i Timberwolves, i Clippers contro i Pelicans (con l’italiano Melli autore di 3 punti) e Portlanda Sacramento. Rinviate invece per l’emergenza Covid, Phoenix-Atlanta, Boston-Orlando e Washington-Utah.

NBA, i risultati delle partite della notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 93-104

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 101-110

New York Knicks-Brooklyn Nets 109-116

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 99-128

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 107-118

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 111-106

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 126-132