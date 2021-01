Sono state cinque le partite disputate nella NBA nella notte tra il 14 e il 15 gennaio. Tra i risultati spicca la vittoria dei Denver Nuggets contro i Golden State Warriors in un match contraddistinto dalla sfida Jokic-Curry, e quella dei Pacers, in casa di Portland. Purtroppo i Blazers hanno dovuto fare i conti anche con un altra brutta notizia, ovvero il grave infortunio al polso di Nurkic, che sarà costretto ad un lungo stop. A completare le vittorie di Toronto su Charlotte, quella di Houston (che saluta James Harden), in casa di San Antonio e dei Sixers su Miami.

Successo per i Sixers dunque contro gli Heat, con il punteggio di 125 a 108. Da segnalare per la squadra di casa i 31 punti di Shake Milton, in una gara che non è stata mai in discussione, nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti nell’ultimo quarto. Gli Houston Rockets dopo aver ormai metabolizzato l’addio di Harden hanno ritrovato il sorriso espugnando il campo di San Antonio con il punteggio di 109 a 105. Agli Spurs non sono bastati i 29 punti di Johnson. La sfida tra Denver e Golden State è stata anche quella tra Jokic e Steph Curry. I 35 punti di quest’ultimo non sono bastati ai Warriors trascinati dalla tripla doppia del serbo.

NBA, i risultati delle partite della notte tra 14 e 15 gennaio

Philadelphia 76ers-Miami Heat 125-108

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 111-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets 105-109

Denver Nuggets-Golden State Warriors 114-104

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers 87-111