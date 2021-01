Grande momento per i Rockets che nel giro di 48 ore infilano due successi di fila anche senza poter contare su James Harden. Brindisi anche per Philadelphia che batte Charlotte e sale in testa alla Eastern Conference. Secondo posto per Cleveland, che vince ad Atlanta così come si impongono in trasferta sia New York sia Oklahoma City. New Orleans si impone su Toronto con uno strepitoso Brandon Ingram, autore di 31 punti con sei rimbalzi, quattro assist e quattro triple.

Senza Harden è sempre Houston

Houston, abbiamo un problema. Chi passa sotto il canestro dei Rockets, infatti paga pegno. Così come è capitato ai Kings sconfitti nella notte 102 a 94. Protagonista assoluto, ancora, è John Wall che ha cancellato la lunga pausa dal parquet, capace di mettere a segno 50 punti nelle prime due gare giocate (contro Sacramento, 28 punti con 21 tiri a referto). Mancava all'appello James Harden, infortunato e tenuto a riposo fino a poco prima della gara. Rientrava tra i disponibili ma a 35 minuti dalla palla a due Houston ha comunicato la sua assenza, rumorosa, scatenando illazioni su un possibile dissidio interno.

Male Melli, Ingram protagonista

Cresce New Orleans, malgrado Toronto resista fino alla fine e ceda solo 102 a 94. Applausi dei Pelicans per Eric Bledsoe autore del canestro del sorpasso dopo un lungo testa a testa. Ma il vero protagonista dell'incontro è stato Brandon Ingram, autore di 31 punti con sei rimbalzi, quattro assist e quattro triple. Tra i Raptors, solo 4 minuti per Nicolò Melli, in difficoltà a trovare spazio: 0 punti con 0/1 al tiro dall’arco e un solo rimbalzo

Gli altri risultati della notte

Philadelphia vince su Charlotte (127-112) e conquista la leadership in Est Conference con Garris che mette a referto 24 punti. In trasferta, si impongono i Cavaliers di Andre Drummond e di Collin Sexton su Atlanta (91-96). Anche i Knicks superano Indiana di misura (102-106) trascinati da Austin Rivers e da Rj Barrett. Vittoria esterna anche per i Thunder di Oklahoma che si impongono 108 a 99 su Orlando: i Magic non sanno sfruttare la serata positiva di Vucevic che mette a referto 30 punti, 4 triple e 13 rimbalzi.