I Los Angeles Lakers ottengono il nono successo consecutivo e mantengono l'imbattibilità esterna nella notte italiana protagonista Anthony Davis con 37 punti contro i Bulls. Grande successo dei Brooklyn Nets sugli Heat, primo successo con i ‘Big Three' tutti assieme, prestazione doc per Kevin Durant. Ma la copertina se la prende Steph Curry che ha superato Reggie Miller ed è diventato il secondo giocatore di sempre con più ‘triple' nella storia della NBA. Le sue prodezze però non sono bastate ai Warriors, battuti dagli Utah Jazz.

Steph Curry da record, 2561 triple in NBA

I Warriors sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz, ma tornano a casa con un primato vero. Perché Steph Curry è raggiunto e superato Reggie Miller ed è diventato il secondo giocatore all time per numero di triple nella storia della NBA. Curry, che per molti esperti è il miglior tiratore di sempre, è salito a quota 2561 (passando di una tripla Miller), davanti c'è Ray Allen (2973). Dopo la partita tra Utah Jazz e Golden State Warriors Reggie Miller ha onorato colui che lo ha superato e in conferenza stampa, tramite Zoom, ha salutato, con il figlio che aveva la maglia di Curry, il giocatore dei Warriors: "Tu sei fonte di ispirazione per tanti giovani ragazzi come il mio che amano la pallacanestro". Curry ha risposto e ha confermato quanto è stato importante Allen nella sua formazione:

Per me è speciale pensare di aver segnato più canestri da tre punti in NBA del mio idolo di infanzia. Ho cercato il più possibile di godermi questo traguardo perché lui è sempre stato per anni il mio orizzonte a cui puntare e ricordo bene quante volte ho guardato le sue giocate da ragazzo, quanto l’ho ammirato durante le sfide contro mio padre. L’ho detto e lo ripeto: lui e Steve Nash sono stati le mie due fonti di ispirazione, i giocatori che più ho provato a imitare, cercando di diventare il mix perfetto di entrambi.

I risultati: Brooklyn Nets-Miami Heat 128-124, Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 110-114, Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 120-110, Chicago Bulls-Los Angeles Lakers 90-101, Dallas Mavericks-Houston Rockets 108-133, Phoenix Suns-Denver Nuggets 112-120 (Supplementari), Utah Jazz-Golden State Warriors 127-108.