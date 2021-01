Nella notte NBA tra 5 e 6 gennaio 2021 arriva la quarta vittoria di fila per i Los Angeles Lakers, che guidati da LeBron James e Anthony Davis hanno battuto i Memphis Grizzlies 94 a 92. I campioni in carica erano sotto di due lunghezze a 5′ dalla fine ma il Prescelto e Davis hanno fatto girare il match a loro favore con 15 punti in fila e hanno rimesso la gara su binari a loro più comodi. Il numero 24 gialloviola ha chiuso con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist con 11/20 al tiro e così i Lakers hanno ottenuto due successi in quattro giorni a Memphis.

La sconfitta dei Clippers con i San Antonio Spurs, per mette ai Lakers di essere primi da soli nella Western Conference. Gara pazza tra i texani e i losangelini, con continui avvicendamenti al comando tra Spurs e Clippers. La squadra di Popovich domina il primo tempo, andando all’intervallo avanti di 19 lunghezze e toccando anche il +24; mentre nel terzo quarto i Clippers si svegliano con un parziale di 40-22 pareggiando i conti in apertura di ultimo periodo. Gli Spurs si portano a +9 a 1:45 dalla fine. San Antonio porta cinque giocatori in doppia cifra mentre la franchigia di Los Angeles, che non aveva Paul George a disposizione per un dolore alla caviglia, ha fallito il tiro del pareggio con Lou Williams e Kawhi Leonard sulla sirena. Con questa sconfitta i Clippers calano al terzo posto a Ovest e San Antonio interrompe una striscia di 4 sconfitte consecutive.

Irving fa volare i Nets: Utah Jazz battuti 130-96

Vittoria importante per i Brooklyn Nets, che senza Kevin Durant battono i Jazz per 130-96 grazie ad un Kyrie Irving in grandissima forma. La squadra di Steve Nash è partita forte e, dopo un vantaggio di 19 lunghezze all’intervallo, ha chiuso con uno scarto di 34 punti. Irving protagonista assoluto con 29 punti, 18 dei quali solo nel solo primo quarto. Pochi sorrisi in casa Jazz. Si ferma la striscia di due successi consecutivi e non bastano i 31 punti di Donovan Mitchell.

Jokic migliore in campo: Minnesota battuti 123-116

I Denver Nuggets portano a casa la terza vittoria stagionale e costringono i Minnesota Timberwolves al quinto ko consecutivo. Il migliore in campo è Nikola Jokic, con 35 punti insieme a 15 rimbalzi e 6 assist.