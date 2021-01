Nelle partite NBA giocate la notte tra 20 e 21 gennaio 2021 è arrivata la prima sconfitta dei Nets con i Big Three: i Cleveland Cavaliers hanno battuto Brooklyn 147-135 dopo due OT. Chi si aspettava Harden, Hirving e Durant protagonisti è rimasto deluso perché a prendersi la scena è stato Collin Sexton, che ha infilato 20 punti in fila tra i due overtime e ha rubato il palco alle stelle dei Nets segnando quattro triple e chiudendo con 42 punti (il suo massimo in carriera). Steve Nash ha giudicato i suoi i Nets “a tratti persi, un po’ piatti e slegati” e il miglior realizzatore di Brooklyn è stato Kevin Durant da 38 punti, 12 rimbalzi, 8 assist e 4 stoppate in 50 minuti con 12/25 dal campo. È rientrato dopo sette turni di assenza Kyrie Irving, che ha chiuso con 37 punti in 48 minuti.

Philadelphia 76ers-Boston Celtics 117-109

Nella Eastern Conference c'è una nuova franchigia in vetta: Philadelphia vince una gara importantissima contro i Boston Celtics, sempre privi di Jayson Tatum, e si candida per un ruolo da protagonista sulla sponda atlantica degli States. Straordinaria prestazione di Joel Embiid, che mette a referto 42 punti in meno di 33 minuti, con 12/19 dal campo e 17/21 ai liberi, 10 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi. Per la squadra di Brad Stevens sono arrivati i 26 punti di Jaylen Brown e i 25 di Marcus Smart. Da sottolineare i 19 punti di Kemba Walker, che è sceso in campo per la seconda volta dopo aver saltato le prime 11 per infortunio.

Rinviate Charlotte-Washington e Portland-Memphis per via delle positività e del tracciamento dei contatti legati al Covid-19. Nelle altre gare, i Magic vincono sui Minnesota Timberwolves 97-96 grazie al tiro sulla sirena del rookie Cole Anthony, i Miami Heat vincono in casa dei Raptors (111-102) e stessa sorte per i Mavericks con gli a Indianapolis con i Pacers (124-112) e dei Suns sui Rockets (109-103). I Pistons fanno valere il fattore campo sugli Hawks (123-115 OT ), i Clippers chiudono a +19 sui Sacramento Kings (115-96) e Golden State Warriors battono 121-99 i San Antonio Spurs.