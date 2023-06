Harris si sfoga con i tifosi 76ers: “Mi scambierebbero per un pacco di biscotti”. Risponde l’azienda Harris contro i tifosi dei Philadelphia 76ers: “Mi scambierebbero per un pacco di biscotti”. L’ala è al centro di tante voci di mercato ma la sua dichiarazione è diventata virale dopo la risposta dell’azienda che produce di biscotti da lui citati.

A cura di Vito Lamorte

Tobias Harris, ala dei Philadelphia 76ers, negli ultimi giorni è stato accostato più di una volta a voci di mercato e di possibili scambi in vista della prossima stagione. Il cestista classe 1992 non ha apprezzato molto questo tipo di situazione e si è scagliato contro una parte dei suoi tifosi di Philadelphia: "Il tifoso occasionale mi scambierebbe per un pacco di biscotti", ha detto, in una esternazione destinata a essere ricordata a lungo ("Crumbl cookies" – nello specifico – i biscotti da lui citati). Ma alla fine gli conviene realizzare che non troveranno facilmente un'ala di 2.05 che tira da tre con il 40% da tre, marca il miglior attaccante avversario, penetra, tira in post e segna come me. Credo che abbiamo la giusta quantità di talento per essere una squadra da titolo, abbiamo i giusti pezzi. Con un nuovo allenatore, sono eccitato per quello che possiamo fare".

Proprio mentre tutti erano concentrati sul dibattito intorno a Harris, e alle possibili frizioni con una parte dei fan di Phila; ecco che è arrivata la risposta dell’azienda che produce i biscotti citati dal giocatore, ovvero i Crumbl cookies: “Se Tobias Harris resta ai Sixers, i tifosi riceveranno tutti un Crumb cookie gratis”.

Una situazione che soltanto grazie ai social network e alle risposte in tempo reale si può realizzare. E così è stato. Non è la prima volta che accade ma ogni volta che vi è uno scambio diretto c'è sempre grande attenzione e curiosità sul modo in cui viene portata avanti.

Subito dopo Harris ha risposto all'azienda di biscotti: "Ciao Crumbl cookies, non volevo in nessun modo mancarvi di rispetto".

Parlando prettamente di campi, Tobias Harris non ha tutti i torti ma è molto probabile che i tifosi dei 76ers non smetteranno di includere il suo nome nella ‘trade machine'.

In questo in NBA è tutto fermo ma, in attesa della free agency, questi episodi diventano fonte di discussione.