Google rende omaggio ad uno dei pionieri dello sport, ovvero l'ex professore James Naismith che nel lontano 1892 inventò il basket. Il motore di ricerca ha dedicato al docente americano deceduto nel 1939, uno speciale "doodle" per celebrare una ricorrenza speciale: il 15 gennaio di 129 anni fa infatti, le 13 regole della pallacanestro scritte da Naismith furono pubblicate sul giornale universitario The Triangle.

Il Doodle di Google per celebrare oggi James Naismith

Spesso e volentieri il logo di Google cambia, per ricordare agli utenti anniversari o ricorrenze speciali. Oggi nel motore di ricerca, campeggia un doodle (ovvero una versione speciale del logo) per celebrare l'inventore del basket James Naismith. Si tratta di un'immagine animata che immortala due ragazzi alle prese con un pallone e un canestro in una palestra, sotto gli occhi del celebre professore, intento a trascrivere le sue regole su un taccuino. Si è voluto così ricordare il 13 gennaio del 1892, data fondamentale per la pallacanestro e dunque per lo sport.

Chi era James Naismith, l'inventore della pallacanestro

James A. Naismith è stato un docente, inventore e poi allenatore di pallacanestro di origini canadese ma naturalizzato poi statunitense. Laureato in medicina, ma docente di educazione fisica, Naismith nella sua esperienza allo Springfield Collage, cercò di inventare uno sport indoor che potesse risultare facile e allo stesso tempo divertente per i suoi allievi. Ecco allora, l’idea di quello che sarebbe diventata poi la pallacanestro, con la stesura di 13 regole, dopo i primi cinque principi fondamentali. Regole che poi diventarono di dominio pubblico esattamente 129 anni fa, grazie alla pubblicazione delle stesse sul giornale The Triangle. Di lì a pochi mesi, sarebbe stata disputata la prima partita ufficiale, esattamente l’11 marzo dello stesso anno, con la nascita dunque del basket ball.