Gallinari va in lunetta, un tifoso avversario ossessionato dai suoi capelli: urla a squarciagola Danilo Gallinari è stato eliminato nel primo turno dei playoff NBA con i suoi Milwaukee Bucks: nella partita persa nettamente in casa degli Indiana Pacers, un tifoso avversario si è sgolato contro di lui quando è andato in lunetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il primo turno dei playoff NBA va verso la conclusione con due sole sfide ancora aperte (Clippers-Dallas e Cleveland-Orlando), ma intanto si è già consumata la prima grande sorpresa, con l'eliminazione di Milwaukee, testa di serie numero 3 a Est. I Bucks sono stati mandati a casa dagli Indiana Pacers dell'immaginifico Haliburton, che hanno chiuso la serie 4-2 con una partita stanotte senza storia fin dal primo quarto (33-24, risultato finale 120-98). Per Milwaukee, che ha pagato l'assenza decisiva di Giannis Antetokounmpo e le condizioni precarie di Damian Lillard, è sceso in campo – entrando dalla panchina – anche Danilo Gallinari: per lui un solo punto segnato dalla lunetta, allorquando si è sentito un tifoso dei Pacers urlare ossessivamente qualcosa sui capelli del 35enne di Sant'Angelo Lodigiano.

Si stava giocando il primo quarto della partita, con 4'40" ancora da giocare e il punteggio sul 16 pari: il ‘Gallo' ha subìto fallo ed è andato a tirare due liberi, segnandone solo uno, il che è inusuale per lui, visto che parliamo di uno dei massimi specialisti della NBA (87,6% in carriera, con varie stagioni oltre il 90%). È possibile che l'azzurro sia stato disturbato nella circostanza dagli urlacci del tifoso di casa che ripeteva sempre la stessa frase: "Gallinari, you need a haircut!", ovvero "Gallinari, hai bisogno di un taglio di capelli!". Urla diventate ancora più forti dopo che l'ex giocatore dell'Olimpia Milano ha sbagliato il primo libero, con lo scopo di fargli fare 0/2.

Il ‘Gallo' è riuscito a segnare il secondo libero, ma da lì in poi Indiana ha preso il volo, non lasciando scampo ai Bucks. Per Danilo solo 3'45" in campo, con tutti zero nelle varie statistiche e quel solo punto a referto, facendo registrare un plus/minus di -10 con lui sul terreno di gioco. Dalla panchina peraltro coach Doc Rivers ha ottenuto nel complesso pochissimo: altri 9 punti, una miseria per provare a strappare il fattore campo ai Pacers e riportare la serie a Milwaukee. E invece tutti a casa, che per Gallinari potrebbe significare anche il ritorno a Milano, per chiudere un cerchio tornando a vestire la maglia dell'Olimpia dopo ben 17 anni trascorsi in NBA. A meno che non gli si presenti un'ultima offerta da parte di una squadra con cui coronare il sogno di vincere l'anello.