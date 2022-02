Finale Coppa Italia basket 2022 Olimpia Milano-Derthona: dove vederla in TV, orario e streaming Oggi alle ore 18 si disputa la finale della Coppa Italia di basket 2022. Scenderanno in campo a Pesaro l’Olimpia Milano e Derthona, che ha eliminato la Virtus.

A cura di Alessio Morra

Oggi domenica 20 febbraio 2022 si disputa la finale della Coppa Italia di basket. Olimpia Milano e Derthona si sfideranno oggi pomeriggio nella finale dell'edizione 2022. Sarà una finale inedita e che sarà in ogni modo storica. Perché se l'Olimpia conquisterà il trofeo diventerà la squadra con il maggior numero di successi, agganciando Virtus Bologna e Treviso con otto successi. E sarebbe ancora più memorabile in caso di successo della squadra di Tortona, che disputa la prima finale della sua storia.

La Bertram Tortona, che lo scorso giugno è stata promossa in Serie A ed è la grande rivelazione del campionato, sta vivendo una Final Eight di Coppa Italia pazzesca. Perché Derthona ha prima sconfitto nei quarti Trieste e poi soprattutto ha battuto la Virtus Bologna, i campioni d'Italia guidati da Scariolo hanno perso 94-92. Derthona ha impedito che le due grandi favorite, le due squadre più forti del campionato italiano si potessero affrontare in finale. Milano invece ha fatto il suo dovere. L'Olimpia ha eliminato infatti nei quarti la Dinamo Sassari, battuta di 20 punti, mentre in semifinale ha battuto Brescia di 6 punti.

Finale Coppa Italia, dove vedere Olimpia Milano – Derthona in TV e in streaming

La finale Olimpia Milano-Bertram Derthona si potrà seguire in diretta TV su RaiSport HD ma anche su Eurosport 2 (canale visibile sia con l'abbonamento Sky che con quello DAZN). L'ultimo atto della finale di Coppa Italia 2022 si potrà seguire naturalmente anche in diretta streaming sia su Raiplay che su Discovery+.

Olimpia Milano – Derthona orario della semifinale di Eurolega

Il programma della finale di Coppa Italia è stato stabilito da tempo. Alle ore 18 di oggi domenica 20 febbraio 2022 scenderanno in campo alla Vitrifrigo di Pesaro l'Olimpia Milano e Bertram Derthona, la squadra di Tortona che è tecnicamente una neopromossa. Un anno fa era in seconda serie e stasera affronterà una delle squadre più forti d'Europa.