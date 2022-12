Doncic stravolto dopo l’ultimo mostruoso record in NBA: “Ho bisogno di una birra” 60 punti, 21 rimbalzi, 10 assist, 2 palle recuperate e una stoppata decisiva. Una notte magica per Luka Doncic, che ha realizzato un record incredibile e che dopo Dallas Mavericks-New York Knicks è stato esilarante.

A cura di Alessio Morra

A realizzare record Luka Doncic è abituato. Ma quello che ha fatto la scorsa notte è davvero incredibile. Lo sloveno ha realizzato 60 punti in una sola partita, ed ha ottenuto la settima tripla della stagione, andando in doppia cifra anche a livello di rimbalzi e di assist. Questa impresa autentica ha prodotto una rimonta pazzesca per i Dallas Mavericks che hanno battuto i Knicks. Un Doncic stellare, che sta toccando vette incredibili. Ma che ha strappato l'occhio pure per l'intervista concessa a caldo dopo la partita.

Dallas Mavericks – New York Knicks è nella storia della NBA. Perché Luka Doncic ha fatto qualcosa che non era mai accaduto. Perché la settima doppia tripla stagionale è stata condita da 60 punti! Clamoroso.

Doncic ha trascinato la sua squadra che si è imposta ai supplementari per 126 – 121. Lo sloveno ha fatto il fenomeno quando serviva. Dopo il terzo quarto New York era avanti di 10 punti.

Doncic non ha mollato di un secondo era letteralmente ‘on fire' e ha messo la sua firma a caratteri cubitali sul match, in cui è stato prodigioso soprattutto con una giocata da campione vero a 4 secondi dalla fine dei regolamentari, quando con una stoppata ha evitato la sconfitta.

Al termine di Mavericks-Knicks naturalmente è stato intervistato a caldo. Basta vedere il volto di Doncic per capire ulteriormente la portata dell'impresa. Lo sloveno è stremato. Il suo volto parla per sé, anzi vale molto più di mille parole. L'intervistatore gli elenca i suoi numeri e gli dice del record, lui non si è nemmeno reso conto di aver realizzato 60 punti. Poi gli viene chiesto come si sente e la sua risposta è meravigliosamente disarmante: "Sono stanchissimo".

Il giornalista dopo quella risposta gli dice: "Beh, sei giovane, puoi riposarti". Doncic che era davvero felice e stanco sapeva bene cosa lo avrebbe aiutato: "Ho bisogno di una birra per riprendermi". E c'è da credere che dopo un primato come questo almeno una birra per festeggiare l'avrà bevuta Luka Doncic, che se l'è più che meritata. Al ritorno negli spogliatoi è stato celebrato da tutti i compagni di squadra.