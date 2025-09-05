Doncic show, vince la scommessa con un canestro irreale a Eurobasket: “Se segni faccio 50 piegamenti”

Che sia in partita, in allenamento o per scommessa, Luka Doncic i canestri li segna. A farne le spese è stato il compagno di Nazionale, Alen Omic, che per colpa del tiratore infallibile ha dovuto fare 50 piegamenti. Una scommessa nata per gioco e un canestro difficilissimo da realizzare, parola che sembra sconosciuta per la guardia dei Los Angeles Lakers.

Con una media di 32,4 punti per partita lo sloveno sta dominando le statistiche e ha trascinato la sua Nazionale al prossimo turno di Eurobasket, dove affronteranno proprio l'Italia.

Mai sfidare Luka Doncic

Nel video pubblicato sui social dalla Slovenia si vede Luka Doncic già con lo zaino in spalla pronto a lasciare il parquet post allenamento. Una volta superata la tribuna dei commentatori viene però incalzato dal suo compagno di squadra: "Se segni da lì faccio 50 piegamenti". Detto fato, la guardia dei Lakes mette nel mirino il canestro, un silenzio e poi il rumore della retina smossa dal pallone. Solo in quel momento Luka si lascia andare alle risate, prima di assistere al pegno promesso da Omic: i 50 piegamenti.

Subito virali le reazioni social, dall'incredulità per la distanza e la difficoltà del canestro alle preghiere dei tifosi italiani, che fanno già i complimenti alla Slovenia per il passaggio del turno. Si perché saranno proprio loro i prossimi avversari dell'Italia. La squadra di Pozzecco ha chiuso al secondo posto del girone e affronterà gli sloveni nei quarti di finale previsti per il 7 settembre 2025. Una sfida impegnativa per gli azzurri che se la vedranno con un giocatore che sta dominando gli europei. Al primo posto per punti a partita e al secondo per assist, Doncic sta mettendo a frutto gli insegnamenti del suo nuovo mentore. La trade invernale con Anthony Davis lo ha portato ai Lakers dove condivide lo spogliatoi0 con la stella del basket americano, Lebron James.

Doncic sempre più protagonista anche extra basket

Nell'ultima sfida contro Israele 37 punti e 11 rimbalzi e, come se non bastasse, l'ultima gara l'ha visto infrangere un altro record: è diventato il miglior realizzatore di tutti i tempi per la Slovenia con 1100 punti. Ma non sono state queste cose a catturare l'attenzione dei tifosi. Durante il momento delle presentazioni delle squadre e degli inni erano tutti presenti e in fila come da consuetudine. Tutti tranne Doncic. La spiegazione è arrivata nel post partita in conferenza stampa. Nessun problema particolare, nessuna protesta. Il motivo era un altro: Doncic dovev andare in bagno. Lo stimolo urgente non gli ha permesso di partecipare al pre gara e per poter giocare più tranquillo ha deciso di sfogarsi prima dell'inizio del match. Visti i risultati ottenuti si può dire che sia stata una scelta azzeccata.

Sui social i tifosi si godono le prestazioni dell'asso e da oltre oceano i fan della Nba non vedono l'ora che torni a giocare insieme a Lebron. Luka è apparso in forma smagliante in questa competizione, non solo per le statistiche, ma anche dal punto di vista fisico con 33 minuti giocati di media. La guardia è apparsa trasformata e più motivata, rispetto alle stagioni precedenti, il merito potrebbe andare a Lebron James stesso.