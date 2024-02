Coppa Italia di Basket oggi in TV, dove vedere le partite delle Final Eight: orario e canale Le ultime due gare dei quarti della Coppa Italia di Basket 2024: oggi in campo Virtus Bologna-Reggiana e Brescia-Napoli. Le partite si potranno potrà seguire in diretta TV e streaming su DMAX, DAZN e Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Si torna in campo per le partite dei quarti di finale dell'edizione 2024 della Coppa Italia di basket. Dopo le prime due partite, in cui hanno trionfato Armani Milano/Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia/Estra Pistoia, oggi si contenderanno il pass per le semifinali la detentrice del trofeo, la Germani Brescia, la Generazione Vincente Napoli, la Virtus Segafredo Bologna e l'Unahotels Reggio Emilia.

Il tabellone mette di fronte per il secondo giorno di gare Brescia, testa di serie numero 2, contro la Gevi Napoli, numero 7, mentre la Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi se la vedrà con l'Unahotels Reggio Emilia. I detentori della coppa se la vedranno con Napoli e proveranno a rientrare tra le migliori quattro per tentare un exploit clamoroso: il capitano di Brescia, Amedeo Della Valle, aveva dichiarato a Fanpage.it che "Bissare è molto difficile, quasi impossibile, però sono tutte partite secche e vediamo cosa ne viene fuori".

Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su Nove e su DMax (canali 9 e 52 del digitale terrestre), oltre che su su Eurosport 1 e 2 e in LIVE-Streaming su Discovery+ (disponibili anche on-demand in Re-Live).

Coppa Italia di Basket, le partite di oggi delle Final Eight: orari TV

Questo il calendario con il programma, gli orari e dove vedere le partite in TV e streaming delle partite di oggi.

Giovedì 15 febbraio, ore 18: 3. Virtus Segafredo Bologna – 6) Unahotels Reggio Emilia (DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +)

Giovedì 15 febbraio, ore 20.45: 2. Germani Brescia – 7. Generazione Vincente Napoli (DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +)

Dove vedere Virtus Bologna-Reggiana e Brescia Napoli in TV e streaming: il canale in chiaro

La Virtus Bologna sfida la Reggiana per strappare il pass per le semifinali della Coppa Italia: la sfida tra la squadra di Luca Banchi e quella di Dīmītrīs Priftīs si potrà seguire in diretta TV su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), oltre che su DAZN e su Eurosport 1, attraverso una Smart TV cui collegare la connessione Internet con un sistema wireless, come Chromecast, oppure sfruttando le classiche console di gioco. La gara si potrà vedere anche in streaming su DMAX.it, oppure su DAZN e Eurosport attraverso dispositivi mobile.

La Germani Brescia giocherà contro la Generazione Vincente Napoli nell'ultima gara valida per i quarti: si potrà seguire in diretta TV su DMAX, su DAZN e su Eurosport 1, attraverso una Smart TV cui collegare la connessione Internet con un sistema wireless, come Chromecast, oppure tramite le console di gioco. In streaming sarà possibile vederla su DMAX.it, oppure su DAZN e Eurosport attraverso dispositivi mobile.