Ben Simmons gela l’ex fidanzata, rivuole indietro l’anello da un milione: “Pensava fosse per sempre” Il campione della NBA Ben Simmons ha inviato una lettera tramite i suoi legali alla star della TV inglese Maya Jama. Rivuole indietro l’anello di fidanzamento tempestato di diamanti: “È costato più di un milione e sono stati fidanzati meno di un anno…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Ben Simmons è uno dei ‘big three' dei Brooklyn Nets assieme a Kevin Durant e Kyrie Irving: il 26enne australiano non ha ovviamente le cifre offensive di questi ultimi due (entrambi titolari nel prossimo All-Star Game), ma attraverso la sua difesa e comprensione del gioco passano le ambizioni della squadra allenata da Jacque Vaughn, attualmente quarta ad Est nella NBA dietro Boston, Philadelphia e Milwaukee.

Simmons ha un contratto con i Nets fino al 2025, un accordo che solo quest'anno gli farà guadagnare 34,45 milioni di dollari, ma non è disposto a fare sconti ad una persona che fino a poco fa faceva parte in maniera importante della sua vita: l'ex fidanzata Maya Jama, 28enne star della TV inglese, conduttrice radiofonica e DJ. L'australiano ha inviato alla donna una richiesta legale affinché gli restituisca l'anello di fidanzamento tempestato di diamanti del valore di 1,4 milioni di dollari (quasi 1,3 milioni in euro), un segnale che la loro separazione inizia a diventare complicata.

Ben Simmons in azione con la maglia dei Brooklyn Nets

Esattamente come avviene per gente meno famosa, che si lascia andare a ripicche con i propri ex partner per vedersi ridare oggetti infinitamente meno preziosi, anche Simmons ha deciso che gliene fregava zero di apparire un avido materialista – pur a fronte di un patrimonio personale che già ora supera i 100 milioni – e rivuole indietro il suo pegno d'amore, visto che l'amore in questione non c'è più.

La storia tra i due super famosi era iniziata ufficialmente – dopo qualche mese di frequentazione – nel dicembre del 2021, quando il campione della NBA si era fidanzato con l'attuale conduttrice della versione inglese di Love Island. Ma la relazione a distanza non ha funzionato, visto che mentre Simmons era impegnato nella NBA negli Stati Uniti, Maya Jama ha proseguito la sua carriera nel Regno Unito. Alla fine la separazione è stata inevitabile, il mese scorso, e da lì sono cominciati i problemi.

Maya Jama è un personaggio televisivo molto famoso in Inghilterra

La donna infatti non gli ha restituito l'anello da un milione, pensando che in amore quello che è dato è dato, ma il cestista australiano non la pensa così e ha dato mandato ai suoi legali per recuperarlo. L'iniziativa ha colto di sorpresa Maya, una fonte a lei vicina ha dichiarato: "Ben finora non aveva mai chiesto indietro l'anello, dunque la lettera degli avvocati è arrivata in qualche modo come una sorpresa per lei". La donna peraltro intende restituire il gioiello senza fare problemi.

Un suo portavoce ha detto al Sun: "Maya ha ricevuto una richiesta dai rappresentanti di Ben venerdì pomeriggio, chiedendole di restituire l'anello di fidanzamento che le aveva regalato l'anno scorso. Questa è stata la prima volta che le è stato chiesto da Ben di restituirlo e, a scanso di equivoci, non si è mai rifiutata di farlo. Maya sta prendendo accordi per restituire l'anello a Ben e gli augura tutto il meglio".

Il punto – dal lato del giocatore – è che lui si aspettava che fosse la sua ex amata a prendere l'iniziativa, non costringendolo a questo passo legale. Un amico di Simmons ha detto: "Ben è rimasto davvero scioccato quando se n'è andata e non gli ha restituito l'anello. Era follemente innamorato di lei e pensava che fosse per sempre, quindi era davvero arrabbiato che non l'avesse restituito. È costato più di un milione e sono stati fidanzati meno di un anno…".