Un vero e proprio focolaio nella Serie A del basket italiano. Tramite una nota apparsa sui propri canali ufficiali, la Pallacanestro Varese ha infatti comunicato come siano stati riscontrati ben 12 casi positivi al Covid-19 all'interno del Team Squadra. Un problema non di poco conto in vista della sfida che i lombardi dovranno giocare a Trieste domani alle ore 18:30. Ovviamente il club biancorosso ha subito attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore informando anche tutte le autorità competenti su quanto accaduto.

La Pallacanestro Varese ha sottolineato, inoltre, che alcuni di questi dodici soggetti risultati positivi, sono lievemente sintomatici e che si trovano ora in isolamento come da protocollo. Ovviamente il club biancorosso adesso è in attesa di capire quali saranno le disposizioni in merito da parte della Legabasket che dovrà decidere se la gara in programma domani contro l'Allianz Pallacanestro Trieste dovrà giocarsi o meno. Il match è previsto, da calendario, alle ore 18:30.

Ben dodici casi positivi al Covid-19 riscontrati all'interno del Team Squadra. È stato questo l'esito dei tamponi effettuati come da prassi prima della partenza per giocare la gara in trasferta a Trieste da parte della Pallacanestro Varese. E’ chiaro che la partita-salvezza di domenica, a questo punto, è da considerarsi fortemente in dubbio, anche se la decisione definitiva sarà presa dalla Lega Basket al quale ha fatto riferimento lo stesso club biancorosso all'interno del comunicato ufficiale: