video suggerito

Adem Ljajic giocherà a basket e a calcio in Serbia: il Novi Pazar lo tessera per due sport “Il nostro nuovo giocatore di basket è Adem Ljajic? Sì, avete letto bene”: l’ex Torino in Serbia comincerà la carriera da giocatore di basket in un club amatoriale pur continuando a giocare a calcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adem Ljajic è riuscito a coronare la sua più grande passione, quella di giocare a basket nella sua Serbia. Ma lo farà senza aver messo fine alla sua carriera da calciatore: da circa un anno è tornato in patria al Novi Pazar, dove ha cominciato la sua carriera nel 2001, che lo ha tesserato anche nella sua squadra di basket amatoriale, il Novi Pazar 1969. Il centrocampista quindi non solo continuerà a giocare a calcio come ha sempre fatto, ma quando possibile sarà a disposizione del suo allenatore per qualche partita di pallacanestro da fare senza impegno, per pura passione e affetto verso la società dove è cresciuto.

Ljajic giocherà anche a basket

È un doppio impegno strano per un calciatore professionista, ma la novità è stata accolta benissimo da tutti in Serbia. Nel campionato Ljajic sta facendo benissimo (5 gol e 6 assist in 14 partite fin qui) e i tifosi non sono impazienti di vederlo in azione anche durante una partita di basket, uno sport che ha sempre amato ma non ha avuto la possibilità di svolgere con costanza. L'occasione è arrivata sul piatto d'argento, dato che il Novi Pazar, squadra di prima divisione serba, all'interno della società ha anche un piccolo club amatoriale di pallacanestro che ha tesserato proprio il giocatore come nuovo innesto.

Ljajic però non potrà restare con la squadra di basket a tempo pieno, ma verrà convocato dall'allenatore soltanto quando gli impegni calcistici gli consentiranno un po' di tempo libero da dedicare anche al secondo sport. L'annuncio del club ha colto tutti di sorpresa: "Il nostro nuovo giocatore di basket è Adem Ljajic? Sì, avete letto bene. Non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo tutti benissimo chi è e quanto sta contribuendo allo sport di Pazar. Non sostituirà del tutto il pallone da calcio con quello da basket, ma sarà a disposizione dell'allenatore Hadžerić quando lo permetteranno i suoi impegni con la squadra di calcio. Il famoso calciatore è un grande appassionato del canestro, quindi questo sarà un sogno che diventa realtà e un'occasione perfetta per mostrare al pubblico le sue abilità con il pallone da basket".