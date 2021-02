La notizia ha scosso il mondo del wrestling e non solo: all'età di 42 anni l'ex lottatore dei ring della WWE, conosciuto con il nome d'arte di Tyler Reks (vero nome Gabriel Tuft) ha deciso di diventare donna, iniziando un percorso che lo porterà a diventare Gabbi Tuft. La conferma è arrivata dallo stesso ex lottatore in una esclusiva intervista TV che andrà in onda in questi giorni, in cui conferma la decisione di chiudere un periodo tormentato della propria vita, accettandosi per ciò che davvero è.

Così, Gabriel Tuft ha deciso di affrontare la realtà e lasciarsi alle spalle definitivamente stereotipi e paure, trasformandosi in quella persona che ha sempre sentito di essere, ma che il suo corpo si rifiutava di accettare. Il tutto a 40 anni compiuti, con un percorso lungo e difficile in cui è stato supportato in tutto e per tutto dalla moglie che lo sta accompagnando in questa trasformazione.

Il tutto verrà raccontato su ‘Extra TV‘ all'interno di un programma in cui l'ex wrestel si metterà a nudo confessando timori e speranze sulla propria vita: "Da Gabe a Gabbi" si legge nella presentazione dell'intervista esclusiva del canale televisivo. "Gabe Tuft, ex Superstar della WWE, (ring name Tyler Reks) entra in una lunga trasformazione che lo porterà al cambio di genere. Con un talento per i calci volanti, i rapidi atterramenti e i dreadlock fluenti, Gabe Tuft era una volta la WWE Superstar Tyler Reks. Tra le urla festanti di milioni di fan, ha combattuto nei mega eventi della iconica WWE in tutto il mondo, in grandissimi show come Raw, Smackdown e Wrestlemania"

"La mia amorevole moglie, la mia famiglia e i miei amici più cari mi hanno accettato per quello che sono. A loro, sarò per sempre grato. Il loro supporto lungo la strada significa più di quanto potrai mai sapere" ha spiegato Tyler in un post sui social. Anche diversi ex colleghi della WWE si sono affrettati a dare voce al loro sostegno.