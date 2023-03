Vettori vs Dolidze oggi in UFC 286: orario italiano e dove vederlo in TV e streaming La sfida UFC tra Marvin Vettori e Roman Dolidze si disputerà oggi, a partire dalle ore 22:00 italiane nella “The O2 Arena” di Londra. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.

Marvin Vettori combatterà questa sera contro il georgiano Roman Dolidze.

Questa sera, alle ore 22 italiane, nella "The O2 Arena" di Londra Marvin Vettori combatte il match di UFC 286 contro Roman Dolidze. È il primo evento del 2023 in Europa per l’Ultimate Fighting Championship e sarà trasmesso in diretta TV e in streaming in esclusiva per gli abbonati a DAZN.

Il fighter 29enne italiano di Mezzocorona (Trento) sfiderà il georgiano per riprendersi tutto ciò che è suo nella categoria dei pesi medi dopo la sconfitta subita a settembre scorso contro Robert Whittaker. Un esito che lo spinse a cambiare allenatore e tutto ciò che fa parte del suo background di guerriero nella gabbia: non più il maestro Rafael Cordeiro ma Jason Manly che lo aveva seguito in passato.

"The Italian Dream", è questo il nome di battaglia di Vettori, che per adesso si trova in quarta posizione nel ranking dei Pesi Medi UFC. Il campione è Alex Pereira, dietro di lui ci sono Israel Adesanya, Robert Whittaker, Jared Cannonier e l'azzurro. Battere Dolidze (9° nella speciale graduatoria) è come fare un passo in avanti per tornare ai fasti di un tempo nemmeno tanto lontano quando nel 2021 – grazie al successo su Paulo Costa – arrivò fino al secondo posto.

Fu una stagione magica, fatta di furore e braccia alzate al cielo in segno di trionfo, scandita anche dalla vittoria contro Kevin Holland a UFC Vegas 23. In caso di vittoria questa sera Vettori pone le basi per un match contro un avversario più quotato e, qualora la striscia di risultati fosse ancora positiva, anche sperare di ambire al titolo mondiale.

UFC 286, Vettori vs Solidze: l'orario della sfida

Gli appassionati della MMA potranno sintonizzarsi su DAZN a partire dalle ore 22.00 italiane per godersi quello che nell'evento UFC 286 londinese è considerata la card più importante: il combattimento tra Marvin Vettori e Roman Dolidze è il primo nel programma della serata.

Dove vedere Vettori vs Solidze in diretta tv e streaming

Sarà DAZN a trasmettere in diretta TV e in streaming il combattimento. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere all'incontro sul piccolo schermo collegandosi alla app attraverso una Smart Tv oppure utilizzare dispositivi come smartphone e tablet la visione on-line. La telecronaca del match tra Marvin Vettori e Roman Dolidze a UFC 286 sarà condotta da Alex Dandi che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Alessio Di Chirico.