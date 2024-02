Una persona vincerà tutto ciò che sarà pubblicizzato durante il Superbowl: automobili e ali di pollo Un concorso mai visto prima consentirà a una sola fortunatissima persona di portarsi a casa tutti gli articoli che saranno pubblicizzati durante il prossimo Super Bowl tra Chiefs e 49ers: il valore complessivo è stellare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'11 febbraio andrà in scena il 58simo Super Bowl, la finale del campionato professionistico statunitense di football americano, che vedrà di fronte i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Per la prima volta il Super Bowl si disputerà in Nevada, a Las Vegas, e i prezzi dei biglietti sono stellari, arrivando a cifre mai raggiunte in passato: il prezzo medio è intorno ai 12mila dollari (poco più di 11mila euro). Altissimi oltre ogni immaginazione sono anche i costi degli spot pubblicitari che saranno trasmessi durante la partita (si parla di 13 milioni per 60 secondi), con una varietà di cose reclamizzate che saranno vinte in blocco da una sola persona assistita (parecchio) dalla sorte.

I preparativi per il Super Bowl all'Allegiant Stadium a Las Vegas

L'idea di varare un concorso mai visto prima è venuta a DoorDash, una società californiana che gestisce una piattaforma online di ordinazione e consegna di cibo. Un fortunato e unico vincitore riceverà tutti gli oggetti pubblicizzati durante il Super Bowl, ha dichiarato la società in un comunicato stampa. Il concorso a premi è aperto ai residenti legali Stati Uniti che abbiano almeno 21 anni. Per partecipare bisognerà guardare nel corso del match lo spot di 30 secondi acquistato a sua volta a peso d'oro da DoorDash: conterrà un codice promozionale da inserire nel sito dell'azienda assieme ai propri dati personali per essere inclusi nel mega elenco di coloro che prenderanno parte al sorteggio del vincitore, che sarà avvisato il giorno successivo.

Ad ora non si ancora l'elenco completo dei prodotti pubblicizzati durante il Super Bowl: DoorDash stima comunque che il valore al dettaglio totale degli articoli sarà compreso tra 340mila e 480mila dollari, quasi 450mila euro al cambio. Per quanto si sa, il premio finale potrebbe includere fino a sei veicoli e un assegno di 50mila dollari per un acconto su una casa. L' elenco degli articoli reclamizzati già noti include cose di ogni tipo come 1000 ali di pollo, un veicolo elettrico Kia EV9, un casco FanDuel Kick of Destiny, 720 confezioni di burro di arachidi, un secchio di maionese da 13 chili e un'automobile Volkswagen non specificata.