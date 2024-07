video suggerito

Giocatore di rugby abbatte l'arbitro alle Olimpiadi: è il placcaggio più comico di sempre L'episodio è avvenuto durante la partita di Rugby a 7 tra Uruguay e Kenya, che si sfidavano per chiudere il torneo con un migliore piazzamenti di classifica. Il sudamericano, Mateo Vinals, in piena trance agonistica non si è accorto di aver preso la persona sbagliata.

Mateo Vinals era una furia, così preso dalla trance agonistica da non accorgersi di aver placcato la persona sbagliata. S'è aggrappato alle gambe dell'arbitro e lo ha buttato giù senza pietà, con tutta la rabbia che aveva in corpo. Se n'è accorto solo dopo, quando ha visto l'avversario, Samuel Asati, prendere palla e lanciarsi verso i pali della meta. L'episodio è avvenuto durante la partita di Rugby a 7 tra Uruguay e Kenya alle Olimpiadi di Parigi 2024: il match aveva poco valore dal punto di vista delle qualificazioni o della possibilità di ambire a una medaglia (entrambe erano già fuori dai giochi) ma è finito sotto i riflettori per l'incidente fortuito avvenuto nel secondo tempo, quando la selezione africana ha messo a segno il secondo dei tre tentativi di sfondare le linee della Celeste in una ripresa più equilibrata rispetto alla prima parte della sfida.

In vantaggio per 7-0, i sudamericani ganno subito il ritorno veemente dei keniani alla ripresa del gioco: due mete hanno trascinato l'incontro fino ai supplementari. Ed è stato proprio in occasione della seconda azione d'attacco che il l'ufficiale di gara, Paulo Duarte, s'è visto arrivare addosso il giocatore dell'Uruguay.

Anzi… lo ha sentito, perché in realtà era voltato di spalle e la presa agli arti inferiori lo ha messo fuori causa. Com'è stato possibile uno sbaglio del genere? L'arbitro ha avuto la sfortuna di trovarsi tra il marcatore (Samuel Asati) e Mateo Vinals, che lo ha atterrato con un intervento perfetto. Peccato sia servito a nulla…

Quanto accaduto ha scatenato la reazione divertita del telecronista della BBC che ha commentato in maniera abbastanza divertita le immagini. "Non avevo mai visto prima una cosa del genere – ha esclamato il giornalista nel corso della diretta -. Non ho mai visto un'esecuzione perfetta di un placcaggio di un arbitro".

Il risultato finale ha premiato il Kenya, che ha vinto 19-14, successo che non gli ha permesso di lottare per una medaglia (sia gli africani sia l'Uruguay s'erano piazzate ultime nei loro gironi) ma vincendo la sfida a eliminazione diretta, inserita in un mini torneo per determinare il piazzamento definitivo, ha guadagnato l'opportunità di affrontare Samoa nel prossimo incontro. È in programma per sabato e servirà a decidere chi arriverà al 9° posto. Quanto all'Uruguay, se la vedrà con il Giappone: chi vince avrà la possibilità di consolarsi evitando di finire dodicesimo e ultimo in classifica generale.