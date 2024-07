L’impressionante impennata di Rex al Tour: in salita resta su una sola ruota per un tempo interminabile Spettacolare show di Laurenz Rex al Tour de France durante la salita di San Luca nella seconda tappa: circondato da due ali di folla entusiasmi il giovane belga ha improvvisamente impennato sulla bici restando su una ruota per un tempo pazzesco, sorridendo e superando avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Spettacolo nello spettacolo al Tour de France che dopo due tappe sta già raccontando storie incredibili, sia in corsa sia ai margini della Grande Boucle. E così in occasione della seconda tappa italiana da Cesenatico a Bologna c'è stato anche un momento impensabile per tutti durante la corsa quando, sulla mitica salita di San Luca, percorsa per ben due volte, Laurenz Rex della Intermarché-Wanty ha dato puro spettacolo facendo impazzire il pubblico presente e quello in TV, impennando la propria bici e restando su una ruota per un tempo apparso quasi interminabile.

24 anni, professionista dal 2021 e inserito nel roster del Team Intermarché-Wanty: Laurenz Rex è al suo primo Tour de France e ha voluto lasciare il segno a suo modo, visto che per quanto riguarda la classifica generale o i successi di giornata avrà pochissime chance di farsi notare. E così si è inventato una mossa a sorpresa che è subito diventata virale, in piena gara, mentre i migliori pensavano a tattiche, scatti, fughe e distacchi. Il belga, probabilmente affascinato dalla cornice spettacolare della salita di San Luca, con due ali di folla festanti al passaggio dei ciclisti, ha improvvisato un'impennata che è diventata epica.

Lo show di Rex: su una ruota in salita al Tour

Ovviamente quanto fatto dal ciclista della Intermarché-Wanty ha estasiato in diretta i tantissimi spettatori a bordo strada per la seconda tappa italiana del Tour de France, su una iconica salita, quella di San Luca che è stata percorsa per ben due volte prima del finale di Bologna. Ma anche in TV lo spettacolo non è stato da meno quando Laurenz Rex ha improvvisato il suo personale spettacolo, alzando la ruota anteriore e rimanendo in impennata. Raggiungendo un minutaggio da record.

Come si vede dal secondo filmato infatti, è stato anche cronometrato e il tempo è stato spettacolare: 1 minuti e 13 secondi in totale. Pedalando su una ruota con un coefficiente di difficoltà enorme perché – anche se il tratto in questione aveva pendenze più docili – la salita ha toccato anche percentuali del 10%. Rex non se ne è preoccupato: ha pedalato su una ruota, quasi tenuto sospeso da un filo invisibile vista la facilità d'esecuzione, mentre si è anche permesso di superare alcuni avversari, sorridendo davanti al pubblico in delirio.