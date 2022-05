Una donna infila un dito nel naso di Mike Tyson senza motivo: istanti di terrore Dopo l’incidente in aereo con un passeggero fastidioso (e preso a pugni), Mike Tyson resta coinvolto suo malgrado in un altro episodio. La protagonista è una donna che per eccesso di curiosità fa un gesto di cui si pente.

Un altro piccolo incidente per Mike Tyson: un fan incauto gli infila un dito nel naso.

Voleva vedere da vicino Mike Tyson e scattare un selfie con lui ma, a causa della ressa, si muove in maniera maldestra e gli infila un dito nel naso. La reazione dell'ex campione di boxe lascia atterrita la donna. L'espressione stampata sul volto rende bene l'idea di quale fosse il suo stato d'animo in quel momento. Un video mostra tutto l'imbarazzo della giovane per il piccolo incidente avvenuto a Las Vegas: balbetta qualcosa, nello sguardo si legge il timore che the baddest man on the planet (l'uomo più cattivo al mondo, è uno dei soprannomi iconici) possa avere uno scatto improvviso, lasciarsi prendere dall'istinto e dall'impulso.

Memore di quanto accaduto in aereo poche settimana prima, la fan un po' incauta resta immobile e quasi implora perdono per quel gesto del tutto involontario, provocato (anche) alla ressa che c'è abitualmente intorno a kid dynamite. Ha molte guardie del corpo accanto a fargli da ala, provando a tenere a bada i curiosi, ma l'impressione è che a essere protetti debbano essere gli altri e non lui…

Questa volta king kong ha scelto di non vendicarsi ma l'occhiataccia che ha rivolto alla donna è stata fulminante. Gli è bastata uno sguardo per incenerirla. È riuscito a trattenersi, limitandosi a sussurrarle qualcosa di poco carino. L'ha risparmiata e ha mantenuto il controllo a differenza dell'aggressione furibonda nei confronti del passeggero che sul volo era seduto dietro di lui. Quell'impudenza venne punita da Tyson con una raffica di pugni in pieno viso.

Iron Mike stava partecipando a un evento a corredo dell'incontro del campionato dei pesi piuma super tra Oscar Valdez e Shakur Stevenson. È in quel momento che la donna ha rischiato grosso. "Mi dispiace così tanto, mi dispiace così tanto… non volevo farlo". Sono le parole della giovane, paralizzata in un angolo dalla paura.

La reazione di Iron Mike incenerisce l’incauta tifosa che s’era avvicinata troppo all’ex campione di boxe.

"Perché le persone continuano a provare a toccarlo – ha affermato una persona che ha assistito alla scena -. Lasciatelo in pace e comportatevi in maniera educata con lui". Per fortuna della donna, le cose sono andate diversamente come si evince dalla clip nella quale sia Tyson sia il suo entourage proseguono il loro cammino lasciando che i tifosi facciano ancora qualche foto. È stato indulgente. E quella ragazza non dimenticherà facilmente quei minuti in cui ha creduto le potesse succedere di tutto.