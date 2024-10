video suggerito

Un video svela la finzione del wrestling, c’è John Cena: “Colpiscimi qua”, “Sbattimi là” La WWE ha diffuso finalmente dopo 13 anni il video di un match in cui John Cena aveva difeso il suo titolo contro altri quattro lottatori. Era un ‘dark match’, ovvero un combattimento senza copertura televisiva, ma solo rumori d’ambiente: si sentono chiaramente le voci dei lottatori che ‘chiamano’ le varie mosse della sceneggiatura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che il wrestling sia finzione, con storie sceneggiate, trame e sottotrame scritte a tavolino, buoni e cattivi (che peraltro si scambiano spesso le parti), in una evoluzione sempre più ‘cinematografica' della lotta libera americana – come è anche è conosciuto questo sport di combattimento-spettacolo – non è certo un segreto. Non c'è nessuna voglia di ingannare il pubblico, ma solo di intrattenerlo: la componente atletica e tecnica è comunque ben presente e non farsi male – né farlo agli avversari – è un'arte non meno importante dell'eseguire correttamente prese e figure. Quello che forse molti non sanno è che anche i singoli incontri sono ‘sceneggiati' in maniera precisa: io do quel colpo a te, tu poi fai finta di collassare, a quel punto interviene quell'altro, etc. Un video appena diffuso dalla WWE dopo 13 anni svela in maniera chiara cosa accade sul ring: i microfoni captano tutto quello che dicono i lottatori, tra cui c'è John Cena. È un film d'azione nel suo svolgimento, con gli interpreti che ‘chiamano' le varie mosse.

La WWE pubblica finalmente il video dopo 13 anni: i lottatori ‘chiamano' le mosse

"Per anni mi sono chiesto perché la WWE non aveva mai pubblicato il ‘dark match' Hell in a Cell del 2011, e dopo averlo guardato ora lo so: si sentono i lottatori commentare l'intero incontro", ha scritto un utente su X postando un estratto del video in questione, con tanto di sottotitoli delle mosse chiamate di volta in volta dai lottatori.

Per ‘dark match' si intende un combattimento che non è stato trasmesso in televisione, ovvero solo il pubblico presente nel palazzetto ha potuto assistere all'evento. L'incontro in questione è stato appunto un ‘Hell in a Cell', vale a dire un match combattuto in una gabbia d'acciaio che circonda tutto il ring. La gabbia è alta circa sei metri ed è chiusa sul tetto, mentre la porta d'ingresso è sbarrata con un catenaccio e un lucchetto.

John Cena nella gabbia assieme ad altri cinque: è un ‘Hell in a cell'

La cifra di spettacolarità è insomma moltiplicata all'ennesima potenza, senza un momento di tregua. In particolare, quello cui si riferisce il video che la WWE ha deciso di pubblicare solo adesso è un ‘Hell in a cell' con cinque partecipanti, in cui John Cena difese il suo titolo WWE contro CM Punk, Alberto Del Rio, Jack Swagger e Dolph Ziggler, il 26 settembre 2011 a Kansas City. Cena mantenne il titolo eseguendo il suo ‘Attitude Adjustment' su Jack Swagger, tuttavia sarebbe stato detronizzato pochi giorni dopo – il 2 ottobre – per mano di Del Rio, che sconfisse lui e CM Punk in un altro ‘Hell in a cell', in quel caso ‘Triple Threat', ovvero con tre lottatori.

Il match di Kansas City durò solo cinque minuti e non prevedeva alcun commento, non essendoci copertura televisiva, ma solo il rumore d'ambiente dei tifosi, del ring ed ovviamente dei lottatori. Che nella circostanza non si risparmiarono i commenti su quanto avveniva, ma soprattutto su quanto sarebbe dovuto avvenire. Nel video si possono sentire chiaramente Cena e Punk "chiamare il match" al volo, dicendo ai loro avversari dove stare e cosa fare dopo.

Si è trattato dell'unico incontro di ‘Hell in a Cell' a non aver mai visto la luce fino ad oggi ed i tifosi hanno reagito con accresciuta stima per i lottatori, sottolineando la difficoltà di seguire la sceneggiatura del combattimento e nel contempo effettuare una prestazione atletica di massimo livello, con prese tecniche e quant'altro.