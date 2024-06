video suggerito

Un altro europeo più veloce di Jacobs sui 100 metri nello stesso giorno: lo strano caso di Hinchliffe Sabato scorso Marcell Jacobs ha vinto gli Europei di atletica sui 100 metri, nello stesso giorno un altro atleta europeo è stato più veloce di lui sulla stessa distanza: un caso davvero unico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

167 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcell Jacobs è il nuovo campione d'Europa dei 100 metri, titolo confermato dopo Monaco 2022, ma nello stesso giorno in cui il 29enne di Desenzano vinceva la medaglia d'oro sulla pista di Roma, un altro atleta europeo correva più veloce di lui sulla stessa distanza, portando a casa a sua volta un altro titolo. Sabato sera Jacobs ha corso e vinto i 100 in 10"03. Poco prima, all'alba italiana dello stesso giorno, l'inglese Louie Hinchliffe ha trionfato in 9"95′ nel campionato NCAA, ovvero la rassegna universitaria americana che oltreoceano ha un peso sportivo e una rilevanza mediatica giganteschi.

Louie Hinchliffe è l'atleta europeo più veloce sui 100 metri quest'anno

Hinchliffe ha 22 anni, è stato campione nazionale inglese sui 100 nel 2022 ed è stato selezionato per rappresentare la Gran Bretagna a livello di Europei Under 20 e Under 23. Dopo essersi trasferito all'Università di Houston negli Stati Uniti, ha iniziato ad essere allenato da Carl Lewis. Il mese scorso aveva abbassato il suo personale a 10 secondi netti a Fayetteville nell'Arkansas, scendendo poi a 9"84 – ma non omologabile per il vento – nelle qualificazioni per le finali del campionato NCAA. Infine, nella finale della rassegna – svoltasi a Eugene, nell'Oregon – ha vinto in 9"95, diventando in un colpo solo il primo europeo a vincere il titolo universitario americano ma anche l'atleta europeo più veloce quest'anno.

In genere è davvero raro che non sia uno statunitense a vincere il campionato NCAA e tra gli altri ci era riuscito nel 1980 lo stesso Carl Lewis, che adesso – da capo allenatore all'Università di Houston – sta aiutando Hinchliffe a diventare uno dei migliori sprinter al mondo, con ambizioni non nascoste di fare benissimo anche alle prossime Olimpiadi. Per essere presente a Parigi tra qualche settimana, il velocista inglese dovrà superare i Trials britannici che si svolgeranno a Manchester alla fine di giugno.

Il messaggio WhatsApp di Hinchliffe a Carl Lewis

Hinchliffe, originario di Sheffield e che aveva iniziato gli studi in patria all'Università di Lancaster, ha cominciato a lavorare con Lewis lo scorso agosto dopo essersi procurato il numero di telefono del pluricampione olimpico e avergli inviato un messaggio su WhatsApp. "Mi ha contattato per il trasferimento qui – ha detto il leggendario ‘Figlio del vento' – Ha capito cosa stiamo cercando di fare e ha accettato subito il nostro programma. È un ragazzo eccezionale, corre in modo fenomenale e farà molto bene. Fin dal primo giorno gli ho detto: ‘L'obiettivo è farti entrare nella squadra olimpica britannica' e ce la farà. Sono così orgoglioso di lui. È il tipo di persona in grado di gestire la situazione: un giovane straordinario, molto intelligente".

Obiettivo Olimpiadi di Parigi

Hinchliffe ha davanti a sé altri due anni a Houston, dove potrà allenarsi quotidianamente con Lewis in strutture di alto livello. Intanto farà di tutto per qualificarsi per i Giochi di Parigi: "Andare a Parigi significherebbe tutto, superando tutto ciò che pensavo possibile. Ho messo il mio cuore e la mia anima in questo. Davvero non mi aspettavo che tutto questo accadesse. Sapevo di avere una possibilità, ma non ero uno dei favoriti. È surreale. Sono al settimo cielo, ma sono anche sollevato che sia finita. Trovarmi in un ambiente così ad alta pressione ha tirato fuori il meglio di me. Tutti i pezzi si sono semplicemente messi a posto".

Adesso Jacobs sa che per bissare il trionfo di Tokyo dovrà affrontare un altro avversario molto temibile, al momento più veloce di lui. Ma Marcell è il primo a sapere che per ascendere a quel livello di gloria serviranno ben altri tempi di quelli poco superiori ai 10 secondi che ha mostrato quest'anno. Qualcosa che assomigli parecchio al 9"80 del 2021.