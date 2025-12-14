Trova la bolletta vincente dopo 16 anni mentre lava i vestiti vecchi: si presenta a riscuotere

Sono passati quasi 6000 giorni da quando la scommessa era stata piazzata, il giocatore ha ritrovato la bolletta solo adesso mentre lavava i suoi vestiti vecchi. Lo stupore dell’agenzia quando si è presentato per riscuotere la vincita.

Chissà se l'anonimo scommettitore che il 20 novembre 2009, ovvero 16 anni fa, aveva piazzato la giocata su un cavallo chiamato Denman, si ricordava ancora di quella bolletta. Un biglietto che all'epoca si era dimenticato di incassare dopo che era diventata vincente al traguardo. Sicuramente se ne deve essere ricordato – con un fremito di piacere – quando ha ritrovato il prezioso tagliando qualche giorno fa, mentre lavava i suoi vecchi vestiti. A quel punto non ha avuto esitazioni e si è presentato in agenzia per riscuotere la vincita, pari a 60 sterline (ovvero quasi 70 euro): lì non hanno battuto ciglio e lo hanno pagato senza problemi, nonostante il tanto tempo passato, precisando peraltro che sarebbe bastato un altro po' per far perdere il diritto alla riscossione.

La scommessa su Denman nella ‘Hennessy Gold Cup Chase' del 2009: 10 sterline a quota 5/1

La puntata su Denman, ottimo cavallo da galoppo che in carriera ha vinto la Cheltenham Gold Cup nel 2008, era stata di 10 sterline, a quota 5/1. La corsa era la ‘Hennessy Gold Cup Chase', svoltasi nell'ippodromo di Newbury il 28 novembre 2009, ovvero 8 giorni dopo che la scommessa era stata piazzata in ante-post. Denman, allenato da Paul Nicholls e montato da Ruby Walsh, vinse agevolmente per oltre 3 lunghezze e mezza su What A Friend. Fu la seconda vittoria di Denman in questa corsa (aveva vinto anche nel 2007) e l'ultima in assoluto della sua carriera (14 vittorie totali su 26 corse). Qui sotto il video dello straordinario successo di Denman.

La bolletta vincente ritrovata dopo 16 anni: lo scommettitore si presenta in agenzia per riscuotere

Il castrone sauro, soprannominato "The Tank" (ovvero "il carro armato") è poi morto nel 2018 a 18 anni, ma il suo ricordo è sicuramente vivo nello scommettitore che si sarà bevuto qualche birra in sua memoria coi soldi della vincita che ha riscosso. Il giocatore aveva semplicemente dimenticato di incassare la schedina vincente subito dopo la corsa, complice il fatto che l'aveva giocata una settimana prima della gara. L'ha ritrovata solo di recente, mentre puliva i vestiti vecchi, e la scorsa settimana è andato in una filiale locale di Ladbrokes (il bookmaker con cui aveva scommesso) per riscuoterla.

Il personale è rimasto stupito, ma lo storico bookmaker britannico ha pagato senza problemi. Alex Apati, portavoce di Ladbrokes, ha commentato con ironia: "Questa schedina era così vecchia che mancavano solo due anni prima che non si potesse più incassare. Meglio tardi che mai!". Dove tardi è un eufemismo, visto che sono passati quasi 6000 giorni…