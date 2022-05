Trento-ZAKSA finale Champions League di volley maschile: dove vederla in diretta TV e streaming Oggi va in scena la finale di Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile Itas Trentino-ZAKSA, subito dopo la finale femminile dell stessei competizione fra Conegliano e VakifBank Istanbul. Italia del volley pronta alla conquista dell’Europa.

A cura di Enrico Scoccimarro

Oggi è in programma la finale di Champions League di volley maschile fra Trento e ZAKSA all'Arena Stožice di Lubiana. La squadra italiana proverà a strappare il titolo di campioni d'Europa ai detentori polacchi, dopo aver provato a conquistarlo senza successo l'anno scorso. La finale è quindi un remake di quella del 2021, terminata 3-1 per l'Azoty Kedzierzyn Kozle (nome della squadra polacca per esteso). Trento ha superato Perugia nello spettacolare derby italiano di semifinale, mentre lo Zaksa ha invece superato i tedeschi del Jastrzebski Wegiel. Sempre oggi poi, nello stesso palazzetto, si gioca anche la finale di champions femminile in cui figura un'altra italiana: il Conegliano, che affronterà il VakifBank Istanbul. Anche questo è esattamente il remake della finale dell'anno scorso, ma in quell'occasione a trionfare era stata la squadra veneta, trascinate da Paola Egonu.

L'Itas Trentino dunque ora va a caccia di vendetta per sollevare l’ambito trofeo, mentre le ragazze del Conegliano cercheranno in tutti i modi di difendere il proprio titolo contro la squadra con cui hanno battagliato di più, sui palcoscenici più importanti, negli ultimi anni.

Finale Champions League di volley, dove vedere Trento-ZAKSA in diretta TV e streaming su Rai e Sky

La partita è visibile per gli abbonati su Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 1: il canale si può trovare in streaming su Sky Go, Now, Timvision e Dazn. Il match però è disponibile anche in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play.

A che ora si gioca la finale di Champions League di volley maschile

L’appuntamento per la finale di Champions di volley maschile è fissato alle ore 21.00 di domenica 22 maggio a Lubiana, in Slovenia. Itas Trentino e Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle scenderanno in campo poco dopo il termine della sfida finale femminile, che inizierà alle 18.00.