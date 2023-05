Tornano i WEmbrace Games il 12 giugno a Roma, all’insegna del divertimento e dell’inclusione Lunedì 12 giugno parte la nuova edizione dei WEmbrace Games 2023, un evento benefico a supporto di art4sport, l’Associazione ONLUS di Bebe Vio Grandis. Si può prenotare il proprio posto gratuito e assistere alla divertente e spettacolare sfida tra 8 squadre all’insegna dell’inclusione, al motto di “Cambiamo le regole del Gioco!”

A cura di Alessio Pediglieri

Lunedì 12 giugno si terrà la nuova edizione dei WEmbrace Games presso lo Stadio dei Marmi, a Roma, a partire dalle ore 20:00. La manifestazione verterà su una sfida spettacolare che coinvolgerà otto squadre su tre prove differenti ed è il primo di un trittico che si svolgerà nei prossimi mesi. Dopo i WEmbrace Games a Roma, ci saranno infatti i WEmbrace Awards di Milano e si chiuderà con i WEmbrace Sport sempre nel capoluogo lombardo. Il ricavato andrà devoluto come tradizione, in beneficenza, a favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis.

L'appuntamento è da segnare con il classico cerchiolino rosso sul calendario, per non perdere l'occasione di divertirsi e trascorrere una serata all'insegna dello sport e della solidarietà. Dopotutto WEmbrace Games ha già ottenuto nelle scorse edizioni enormi consensi di critica e di pubblico e in questa edizione 2023 promette di regalare altro spettacolo a tutti coloro che vorranno assistervi al motto di "Cambiamo le regole del Gioco!" il claim dell'edizione 2023. Come fare? Semplicissimo: basta prenotare il proprio posto attraverso il link ufficiale di riferimento e nulla più: tutto gratuito.

Ciò permetterà di prendere posto allo Stadio Dei Marmi di Roma e godersi lo spettacolo composto da otto squadre, capitanate da personaggi VIP dello sport e dello spettacolo, composte da adulti e ragazzi con o senza disabilità, che si sfideranno in tre prove differenti sulla falsa riga dei mitici "Giochi senza Frontiere" da cui gli attuali WEmbrace Games, nati nel 2011 non a caso con il nome di "Giochi senza Barriere". Perché l'obiettivo iniziale e finale è ovviamente l'inclusione, sia dal punto di vista geografico sia, e soprattutto, dal punto di vista sociale, tra persone con e senza disabilità, per abbattere gli ostacoli fisici e psicologici.

Leggi anche Cosa non torna nella tragica storia di Julia Ituma: le quattro domande ancora senza risposta

Durante la manifestazione sarà attiva una raccolta fondi alla quale tutti i presenti potranno contribuire con una donazione spontanea per supportare art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Le donazioni permetteranno alla ONLUS di continuare a finanziarsi per studiare e realizzare le protesi e le attrezzature che possano permettere a chi necessita di poter praticare sport paralimpico.