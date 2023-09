The Rock commovente dopo la morte di Bray Wyatt: non bada a spese per sostenere la sua famiglia Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, si è reso protagonista di un gesto meraviglioso per aiutare la famiglia del povero ex collega.

A cura di Marco Beltrami

Tanto popolare nel mondo del wrestling e del cinema quanto generoso. Dwayne Johnson, meglio conosciuto come "The Rock" nonostante la fama non ha dimenticato le sue origini umili e per questo dimostra sempre grande sensibilità ed empatia. Ne sa qualcosa la famiglia dello sfortunato Bray Wyatt, il wrestler deceduto prematuramente pochi giorni fa.

Windham Lawrence Rotunda, questo il vero nome del lottatore Bray Wyatt, se n’è andato a 36 anni a fine agosto. Una notizia che ha scioccato tutto il mondo del wrestling che ha perso un personaggio diventato popolare con una serie di fortunati risultati e ruoli. Un problema cardiaco è stato fatale per il gigante di Brooksville, che ha ricevuto l’omaggio postumo anche del suo ex collega The Rock. Quest’ultimo gli ha dedicato un bellissimo messaggio sui social.

Ma Dwayne Johnson non si è limitato a questo. È trapelato infatti che la star di Hollywood ha deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare i familiari di Bray Wyatt nelle settimane successive alla sua morte che il classe 1972 di origini canadesi e samoane si rende protagonista di gesti simili.

Ha fatto il giro del mondo l’aiuto offerto al lottatore Themba Gorimbo che aveva solo 6 euro sul conto. Johnson che ha rivelato di aver avuto una storia molto simile a quella del 32enne dello Zimbabwe, lo ha sorpreso regalandogli addirittura una casa nuova di zecca.

Per quanto riguarda la sua ultima buona azione, a rendere tutto di dominio pubblico è stata Mika Rotunda, la sorella minore di Wyatt. Sui social infatti quest'ultima ha dimostrato gratitudine nei confronti di The Rock per la sua gentilezza, e per l'amore dimostrato verso Bray Wyatt e non solo.

Queste le sue parole: "Pubblicamente, la mia famiglia vorrebbe ringraziare The Rock per la sua gentilezza, le sue condoglianze e il suo amore dimostrato nelle ultime due settimane. Come ha fatto con tutte le persone, anche Windham ha avuto un impatto positivo su di lui. E Dwayne ha mantenuto i nostri frigoriferi e le nostre case (sì, plurale), pieni di pasti e generi alimentari". The Rock ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore.