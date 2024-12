video suggerito

Terrificante caduta nella semifinale del Keirin femminile: Marchant e Propster volano fuori pista L’incidente ha convolto la campionessa olimpica Marchant che è finita in ospedale: le due cicliste sono cadute sul pubblico travolgendo quattro spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La semifinale del keirin femminile a Londra è stata interrotta per un bruttissimo incidente: la campionessa olimpica Katy Marchant è stata portata immediatamente in ospedale dopo una bruttissima caduta che ha coinvolto anche la tedesca Alessa-Catriona Propster e alcuni spettatori della gara. Lo scontro è avvenuto nel corso del primo round, poco prima della volata per arrivare al traguardo.

Due cicliste fuori pista, travolti gli spettatori

Nessuno avrebbe mai immaginato che la gara sarebbe stata sospesa sul più bello per portare in ospedale una delle grandi protagoniste. La britannica Marchant era in un testa a testa contro la sua rivale Propster quando all'improvviso hanno sterzato largo in una curva. La manovra azzardata le ha portate a schiantarsi contro la barriera di sicurezza in plexiglas con le loro bici, ma l'impatto era così forte che l'hanno addirittura scavalcata e sono finite direttamente sul pubblico che stava assistendo alla gara al bordo della pista.

Le due atlete hanno coinvolto in tutto quattro spettatori che sono stati curati immediatamente sul luogo dell'incidente e ad avere la peggio è stata proprio la campionessa olimpica che è stata trasportata subito in ospedale. Marchant si è procurata la frattura dell'avambraccio e non dovrebbe avere nessun altro tipo di danno, una fortuna vista la dinamica dell'incidente che avrebbe potuto procurarle problemi molto più seri. Illesa invece la tedesca, anche se era in stato di shock subito dopo la caduta. Non sono preoccupanti invece le condizioni dei tifosi travolti dalle due cicliste che non avrebbero riportato ferite o fratture nonostante siano stati travolti dalle due donne e dalle loro biciclette.