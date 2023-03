Straordinario Zane Weir! È medaglia d’oro nel lancio del peso agli Europei Indoor di Istanbul Zane Weir ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Indoor nel lancio del peso con 22.06, misura che vale anche il nuovo primato italiano al coperto. Insieme ad Andrei è l’unico azzurro ad aver abbattuto il muro dei 22 metri.

Straordinaria impresa dell'azzurro Zane Weir nella finale del lancio del peso che si è svolta oggi agli Euopei Indoor di Istanbul. Incredibile doppia prodezza del pesista di origini sudafricane naturalizzato italiano: prima un lancio a 21.99 poi quello che è valso la medaglia d'oro a 22.06. Weir così ha anche ritoccato il primato nazionale indoor del lancio del peso ed è il secondo italiano di sempre, dopo l'irraggiungibile Alessandro Andrei, a sfondare il muro dei 22 metri.

Molti lo speravano ma nessuno si sarebbe atteso un exploit di questo livello e invece il 27enne nativo di Amanzimtoti, in Sudafrica, ma che dal febbraio 2021 rappresenta i colori azzurri, ha sbaragliato la concorrenza sulla pedana di Istanbul siglando la sua migliore prestazione in carriera, coincisa con il nuovo primato italiano indoor e una medaglia d'oro pesantissima. Un record nazionale che era stato già cancellato al secondo lancio a 21.99 ma che non bastava per il gradino più alto del podio. Così al terzo tentativo è arrivato lo strepitoso 22.06, quinta distanza di sempre a livello continentale.

L'Italia torna così a festeggiare un successo che mancava da tantissimo tempo, dal 1996 quando fu Paolo Dal Soglio a portare più lontano di tutti il peso azzurro agli Europei Indoor di Stoccolma con la misura di 20.50. Lo stesso Paolo Dal Soglio oggi è l'allenatore di Zane Weir e può festeggiare a distanza di oltre 25 anni un nuovo successo continentale. A nulla è valsa la resistenza del ceco Stanek che nei sei lanci a disposizione non riesce a migliorare il 22.06 d'oro di Weir.

Per l'Italia si tratta della prima medaglia d'oro agli Europei in Turchia, arrivati al 2° giorno di gare e della centesima medaglia del metallo più prezioso nella kermesse continentale. Per Weir un riscatto totale dopo un periodo difficilissimo: quinto alle Olimpiadi di Tokyo, ha dovuto poi saltare Mondiali ed Europei all'aperto per un infortunio al dito. Ora, tornato in pedana, è tornato anche ad esaltarsi entrando nel mito del peso italiano superando i 22 metri. Unico prima di lui, l'irraggiungibile Alessandro Andrei, già campione olimpico nel 1984 a Los Angeles e che detiene un impressionante 22.91 ottenuto nel 1987, attuale record nazionale indoor.