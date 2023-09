Straordinario Andy Diaz in Diamond League: si impone nel triplo battendo il campione del Mondo Andy Diaz ha trionfato nel salto triplo nella tappa cinese della Diamond League confermandosi campione a livelli assoluti. 17.43 per il primatista italiano che ha schiantato l’iridato Zango.

A cura di Alessio Pediglieri

Andy Diaz si è preso la vittoria nel salto triplo alla Diamond League cinese, con il salto più lungo di tutti: 17.43 metri. Tanto è bastato per l'italocubano per staccare anche l'avversario più insidioso, Hugues Fabrice Zango il campione del mondo in carica, nonché medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Olimpiadi, a Parigi 2024, dove finalmente potrà anche Diaz rappresentare i colori azzurri con serie speranze di scrivere la storia italiana in questa specialità.

Non c'era agli ultimi mondiali, a Budapest dove ha dovuto seguire la gara di Triplo da semplice spettatore: Andy Diaz, cubano di origini ma che ha preso la nazionalità italiana e gareggia a difesa dei colori azzurri non ha potuto partecipare alla kermesse iridata per questioni burocratiche. Non erano trascorsi i tre anni dall'acquisizione del doppio passaporto e così non abbiamo potuto godercelo nell'appuntamento clou stagionale. Ma il riscatto è arrivato alla prima ghiotta occasione con il successo nella tappa cinese in Diamond League.

Il successo del 27enne atleta azzurro è una chiara conferma ai massimi livelli. Lo scorso anno spopolò, non per l'Italia, con il successo a Zurigo, con un perentorio 17.70, Poi, ha trionfato ai Campionati Assoluti Italiani lo scorso 29 luglio vincendo i Campionati Italiani Assoluti con 17.21 metri, ma prima – il 2 giugno – si era fregiato di un altro capolavoro: il record italiano nel triplo saltando 17.75 prendendosi la scena assoluta al Golden Gala di Firenze. Tutte prestazioni maiuscole di un 2023 vissuto da autentico protagonista e che riserva ancora qualche cartuccia da sparare.

Leggi anche La storia di Gianmarco Tamberi, campione del mondo nel salto in alto

L'obiettivo dichiarato di Diaz è di tornare al trionfo in Diamond League e puntare direttamente alle Olimpiadi 2024, le prime in cui potrà finalmente rappresentare l'Italia. Finalmente perché sarà trascorso il tempo tecnico per vestire l'azzurro in campo internazionale dopo aver gareggiato per l'ultima volta sotto bandiera cubana. In Cina, sabato 2 settembre, Diaz ha ancora dimostrato una caratura assoluta con un ultimo balzo decisivo a 17.43 davanti al quale si è inchinato anche l'iridato Zango fermatosi solo a 17.22.