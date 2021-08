Staffettista inglese sospeso per doping! Medaglia d’argento olimpica a rischio L’Athletics Integrity Unity, l’ente creato nel 2017 per combattere il doping nell’atletica leggera, ha sospeso 4 atleti per possibili violazioni della normativa anti-doping alle Olimpiadi: tra questi c’è anche Chijindu Ujah, primo staffettista inglese della 4×100 che è stata battuta dall’Italia appena per un centesimo.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clamoroso colpo di scena a pochi giorni dalla conclusione delle Olimpiadi di Tokyo. L'Athletics Integrity Unity, l'ente creato nel 2017 per combattere il doping nell'atletica leggera, ha infatti sospeso 4 atleti per possibili violazioni della normativa anti-doping: tra questi c'è anche Chijindu Ujah, primo staffettista inglese della 4×100 che è stata battuta dall'Italia per appena un centesimo. Qualora la violazione fosse accertata, la medaglia d'argento sarebbe tolta alla Gran Bretagna ed assegnata al Canada, mentre sul podio col bronzo finirebbe la Cina.

"In conformità con le regole antidoping del CIO e del World Athletics – recita la nota – l'Athletics Integrity Unity ha avviato procedimenti disciplinari per determinare eventuali sanzioni da imporre a quattro atleti che si afferma abbiano commesso violazioni delle regole antidoping a seguito di test condotti dall'Agenzia Internazionale per i Test durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'ITA, che è responsabile dei test ai Giochi Olimpici per conto del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), aveva affermato che c'erano state violazioni delle regole antidoping e provvisoriamente sospeso gli atleti sotto elencati durante i Giochi:

1. Sadik Mikhou (Bahrein) – 1500m – Presenza/uso di un metodo proibito (trasfusione di sangue)

2. Benik Abramyan (Georgia) – Lancio del peso – Presenza/uso di una sostanza vietata

(DHCMT, Metandienone, Tamoxifene)

3. Mark Otieno Odhiambo (Kenya) – 100m – Presenza/uso di una sostanza vietata

(Methasterone)

Dopo la conclusione dei Giochi Olimpici, il laboratorio di controllo antidoping a Tokyo ha anche notificato all'ITA un ulteriore risultato derivante dai test condotto durante i Giochi:

4. Chijindu Ujah (Gran Bretagna) – 4X100m – Presenza/uso di una sostanza vietata

(Ostarine e S-23)"

(in aggiornamento)