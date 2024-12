Spaventoso incidente ai Mondiali, il bob si rovescia sul ghiaccio: “Solo una macchia nera davanti”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Tremendo incidente in occasione della Coppa del Mondo di bob a 2. Linda Weiszewski e Klaudia Adamek hanno rischiato davvero grosso quando, il loro mezzo dotato di pattini sterzanti si è letteralmente rovesciato, con le atlete che si sono ritrovate sul ghiaccio a testa in giù. Le immagini rendono l'idea del rischio corso dalla coppia che fortunatamente non ha riportato conseguenze molto gravi, ma solo leggere ferite, contusioni e soprattutto un grandissimo spavento.

Durante una delle curve il bob guidato dalla coppia polacca in quel di Altenberg in Germania ha oscillato irregolarmente nel canale fino a perdere il contatto con il ghiaccio girandosi sul fianco e poi accappottandosi. Fortunatamente quando sono arrivate al traguardo, le due atlete a bordo del bob hanno subito dato cenni incoraggianti sulle loro condizioni. Klaudia Adamek è stata la prima ad uscire dal mezzo, aiutando la sua compagna. Doloranti e spaventate ma fortunatamente sulle proprie gambe.

Alla stampa polacca, in particolare a WP SportoweFakty, Klaudia Adamek ha dichiarato: "I miei occhi erano aperti, ma davanti a loro c'era solo una grande macchia nera (in riferimento alla visuale oscurata dall'interno del bob, ndr). Ho sentito il mio corpo correre ad alta velocità e raschiare il canale del ghiaccio. Linda mi ha detto che continuavo a ripetere: "Lascia che si fermi, lascia che si fermi!". Ho provato a spingere con il casco contro il ghiaccio per non farmi male alle spalle ma non è una bella sensazione. Non è stato semplice poi scendere dal bob e correre a prendere Linda che era rimasta dentro".

Nessun dramma per Adamek, che ha dimostrato di non temere la velocità: "Sono cose che fanno parte di questo sport. Non è successo niente di grave, solo la maschera da bob è stata danneggiata ma le ripareremo". Insomma come se non fosse accaduto nulla, per questa atleta che ha un passato particolare visto che in passato si è contraddistinta per alcuni successi nell'atletica leggera: con due medaglie ai campionati mondiali di staffetta (4×100 e 4×200 m), e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Adamek, che in precedenza dunque è stata una velocista, ha deciso di interrompere la sua carriera nell'atletica e ha scioccato la comunità cambiando disciplina. E ora il sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi invernali:

