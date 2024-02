Spari a Kansas City durante la parata per il successo al Super Bowl: un morto e dieci feriti Durante la celebrazione per il successo al Super Bowl LVIII a Kansas City ci sono stati degli spari. Diverse persone sembra siano state colpite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La festa per il successo al Super Bowl dei Kansas City è stata stravolta da degli spari. La notizia l'ha data la polizia del Missouri, che contestualmente su X ha chiesto ai presenti di allontanarsi dall'area intorno a Union Station, dove la squadra dei Chiefs stava celebrando il secondo successo consecutivo. La polizia ha subito fatto sapere che c'erano decine di feriti. Due persone armate sono state arrestate. Poi è stato diramato un primo bollettino: un morto e dieci ferite, oltre a tanti bambini costretti a cure in ospedale.

Questo il primo comunicato della polizia di Kansas City: "Chiunque si trovi nelle vicinanze deve lasciare l’area il più rapidamente e in sicurezza possibile per facilitare il trattamento delle vittime della sparatoria. Si prega di evitare l'area del parcheggio della Union Station per consentire il passaggio dei primi soccorritori".

Gli spari sono stati esplosi pochi minuti dopo che i giocatori dei Chiefs avevano promesso ai propri tifosi il terzo titolo NFL consecutivo, dopo quelli vinti nel 2023 e nel 2024. Naturalmente già dopo i primi spalli c'è stato un fuggi fuggi generale, con la folla che ha iniziato a scappare, c'è chi è riuscito a ripararsi. Rapido è stato l'intervento delle forze dell'ordine.

Patrick Mahomes, il quarterback dei Chiefs (il giocatore più forte della sua squadra) con un tweet ha chiesto di pregare per la città di Kansas City. "Preghiamo per Kansas City" ha scritto, ed ha aggiunto tre emoji con mani in preghiera.

Mahomes ha poi anche condiviso il post del compagno Drue Tranquill, linebacker dei Chiefs, che ha chiesto alle persone di unirsi nella preghiera per chi è rimasto ferito. Tranquill ha scritto: "Pregate che i medici e i primi soccorritori abbiano mani ferme e che tutti possano sperimentare la completa guarigione". Non era invece a Kansas City Taylor Swift, la cantante che è fidanzata con Travis Kelce e che ha seguito con passione anche il Super Bowl.