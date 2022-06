Sofia Raffaeli è leggenda: due ori agli Europei di ginnastica ritmica, è la prima volta per l’Italia La 18enne marchigiana Sofia Raffaelli oggi ha fatto la storia dello sport italiano: mai nessuna azzurra prima di lei aveva vinto una medaglia d’oro individuale ai campionati Europei di ginnastica ritmica. La nostra campionessa ne ha portate a casa due, aggiungendoci un argento: una giornata memorabile.

A cura di Paolo Fiorenza

A 18 anni Sofia Raffaeli ha fatto la storia della ginnastica ritmica italiana: la ragazza di Chiaravalle ha vinto due medaglie d'oro e una d'argento ai campionati Europei in Israele, lenendo in parte la ferita dello scandalo che ha privato le sue compagne dell'oro nel concorso a squadre, scippato a Maurelli, Centofanti & Co dall'incredibile verdetto della giuria a favore delle atlete di casa. La Raffaeli è un individualista e non faceva parte di quella formazione, ma anche lei aveva dentro di sé una delusione ancora più cocente, visto che – arrivata da favorita a Tel Aviv per il concorso generale individuale – ieri si era piazzata soltanto quarta nell'all around.

Oggi, nelle singole specialità, la giovane campionessa marchigiana ha imposto tutta la sua classe, portando a casa due ori e un argento, in una giornata memorabile per lo sport azzurro: mai nessuna ginnasta italiana era infatti riuscita prima di oggi a salire sul gradino più alto del podio agli Europei di ginnastica ritmica, Sofia ci è riuscita addirittura due volte.

Sofia Raffaelli ha scritto il suo nome nella storia dello sport italiano

Prima ha trionfato al cerchio, poi alle clavette, condendo i due successi con l'argento nel concorso con la palla: non ce n'è stato per nessuna, neanche per l'israeliana Daria Atamanov, che nessuna giuria ha potuto portare più vicina di 1.1 punti nella classifica della prova col cerchio, relegandola alla seconda piazza. La Raffaeli ha fatto poi il bis con un'altra prova meravigliosa alle clavette, chiudendo la sua giornata da sogno con l'argento alla palla, dietro la bulgara Boryana Kaleyn. Una grande prova d'orgoglio dell'azzurra, agente di Polizia che si allena a Fabriano assieme all'altra nostra individualista di punta Milena Baldassarri: la delusione per il concorso generale è alle spalle.