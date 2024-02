Sei Nazioni 2024 di rugby, le partite dell’Italia e il calendario del torneo Tutto pronto per il Sei Nazioni 2024: l’Italia farà il suo esordio il 3 febbraio contro l’Inghilterra a Roma. Tutte le informazioni sull’edizione numero 25 del torneo: date, stadi e orari delle partite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Sta per iniziare il Sei Nazioni 2024. L'edizione numero 25 del torneo si giocherà dal 2 febbraio al 15 marzo 2024 e a contendersi il titolo ci saranno Irlanda, Francia, Inghilterra, Galles, Scozia e Italia. La nazionale azzurra inizierà il suo nuovo ciclo sotto la guida di Gonzalo Quesada contro l’Inghilterra il 3 febbraio allo stadio Olimpico di Roma.

Gli Azzurri nel 2023 hanno raccolto un immeritato ultimo posto per le prestazioni in tutte le partite disputate e hanno tanta voglia di rivincita per evitare di nuovo il ‘cucchiaio di legno'. Si partirà con la Francia che ospiterà l’Irlanda, che lo scorso anno si è aggiudicata la sua 23a affermazione nel torneo.

L'Italia ha convocato 34 giocatori per le prime due partite, con 20 avanti e 14 tre-quarti: tra loro ci sono cinque esordienti come Matteo Nocera, Luca Rizzoli, Mirco Spagnolo, Alessandro Izekor e Ross Vintcent. Confermato Michele Lamaro come capitano.

Italia al Sei Nazioni 2024, il calendario delle partite

L’Italia, dopo aver sfidato l’Inghilterra, volerà a Dublino per affrontare l’Irlanda. Dopo la prima settimana di pausa, ci sarà la terza giornata con Francia-Italia e dopo l'altra pausa il gran finale con Italia-Scozia e Galles-Italia. Questo il calendario del Sei Nazioni dell'Italrugby Maschile di Gonzalo Quesada.

1a giornata Sei Nazioni 2024

Sabato 3 febbraio 2024

Ore 15.15, Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

2a giornata Sei Nazioni 2024

Domenica 11 febbraio 2024

Ore 16.00, Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

3a giornata Sei Nazioni 2024

Domenica 25 febbraio 2024

Ore 16.00, Francia-Italia (Pierre Mauroy, Lille)

Dove vedere l’Italia di rugby al Sei Nazioni in TV e streaming

Tutte le partite dell’Italia al Sei Nazioni 2024 saranno visibili in chiaro e gratis sul canale Tv8 e in streaming gratuito sul sito tv8.it. Le sfide degli Azzurri andranno comunque in onda anche, a pagamento, sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Il calendario completo del torneo di rugby

Il calendario del Sei Nazioni 2024. Date, stadi e orari delle partite del torneo.

1a giornata

Venerdì 2 febbraio 2024

Ore 21.00, Francia-Irlanda (Stadio Vélodrome, Marsiglia)

Sabato 3 febbraio 2024

Ore 15.15, Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

Ore 17.45 Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff)

2a giornata

Sabato 10 febbraio 2024

Ore 15.15, Scozia-Francia (Murrayfield, Edimburgo)

Ore 17.45, Inghilterra-Galles (Twickenham, Londra)

Domenica 11 febbraio 2024

Ore 16.00, Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

3a giornata

Sabato 24 febbraio 2024

Ore 15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino)

Ore 17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)

Domenica 25 febbraio 2024

Ore 16.00, Francia-Italia

4a giornata

Sabato 9 marzo 2024

Ore 15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma)

Ore 17.45, Inghilterra-Irlanda (Twickenham, Londra)

Domenica 10 marzo 2024

Ore 16.00, Galles-Francia (Principality Stadium, Décines-Charpieu)

5a giornata

Sabato 16 marzo 2024

Ore 15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

Ore 17.45, Irlanda-Scozia (Aviva Stadium, Dublino)

Ore 21.00, Francia-Inghilterra (Parc Olympique Lyonnais, Lione)