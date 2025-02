video suggerito

Scozia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro L’Italia fa il suo esordio oggi, sabato 1 febbraio, nell’edizione 2025 del Torneo Sei Nazioni. La sfida alla Scozia, in programma alle ore 15:15, si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva febbraio e torna il Sei Nazioni. L'Italia sogna in grande, non può sognare il titolo, ma sa di avere una squadra in crescita e vuole confermarsi dopo la splendida partecipazione all'ultima edizione, nella quale gli Azzurri hanno chiuso al quinto posto con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Si parte contro la Scozia, in un incontro che si terrà in questo sabato 1 febbraio a Edimburgo alle ore 15:30. Diretta TV su Sky e in chiaro su Rai 2.

Italia e Scozia negli ultimi anni si sono sfidate per evitare l'ultimo posto e in alcuni casi anche il ‘cucchiaio di legno'. Ma entrambe hanno lavorato tanto e lo scorso anno hanno fatto grandi progressi. Si parte dunque da Scozia-Italia, partita che può chiarire le ambizioni delle due nazionali, che hanno tanta voglia di tornare protagoniste. L'Italia poi tornerà in campo sabato 8 febbraio.

La formazione dell'Italia: il c.t. Gonzalo Quesada ha deciso di puntare in prima linea su Ferrari che partirà titolare con Fischetti e Nicotera. Dino Lamb in seconda linea. Più avanti Negri, capitan Lamaro e Lorenzo Cannone. In mediana Martin Page-Relo e Paolo Garbisi. Menoncello e Brex centri, Ioane e Capuozzo ala, Allan estremo.

Partita: Scozia-Italia

Orario: 15:15

Dove: Murrayfield, Edimburgo

Quando: sabato 1 febbraio 2025

Diretta TV: Sky, Rai 2

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, RaiPlay

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 1ª giornata

Scozia-Italia, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

Da quest'anno il torneo Sei Nazioni di rugby si potrà seguire anche sulla Rai, che ha acquistato i diritti della storica manifestazione. Diretta dalle ore 15 di oggi su Rai 2 con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Sky detiene i diritti della manifestazione e manderà in onda tutti gli incontri. Questo sarà trasmesso su Sky Sport 1 (dalle 14:30).

Scozia-Italia, dove vederla in diretta streaming

La gara d'esordio dell'Italia al Sei Nazioni 2025 si terrà dunque nel maestoso impianto di Edimburgo. Scozia-Italia si potrà seguire in streaming gratuitamente con RaiPlay, ma potranno farlo anche gli abbonati di Sky, con Sky Go, e quelli di NOW.

Scozia-Italia, le formazioni della partita del Torneo Sei Nazioni

Al contrario del calcio, nel rugby le formazioni vengono annunciate con largo anticipo. Questa è quella dell'Italia: 15 Tommaso Allan; 14 Ange Capuozzo; 13 Juan Ignacio Brex; 12 Tommaso Menoncello; 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Rello; 8 Lorenzo Cannone; 7 Michele Lamaro; 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza; 4 Dino Lamb; 3 Simone Ferrari; 2 Giacomo Nicotera; 1 Danilo Fischietti.

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi; 17 Luca Rizzoli; 18 Marco Riccioni; 19 Niccolò Cannone; 20 Manuel Zuliani; 21 Ross Vintcent; 22 Alessandro Garbisi; 23 Simone Gesi.