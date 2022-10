Scoppia il caos alla gara di pesca, imbroglio smascherato in diretta: “Chiamate la polizia!” Clamoroso scandalo nella pesca agonistica: la coppia vincitrice smascherata in diretta. L’organizzatore ha sventrato i pesci pescati: a quel punto si è scatenato l’inferno.

A cura di Paolo Fiorenza

Difficile pensare che si possa barare nella pesca agonistica, eppure ci sono gare che hanno montepremi importanti, nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari, e quindi l'obiettivo di chi truffa non è certo farsi la classica foto ricordo con un pesce enorme o mettersi una coppa in bacheca, ma molto più prosaicamente accrescere il proprio conto in banca in maniera massiccia.

Chase Cominsky e Jake Runyon non sono due pivellini, ma al contrario due nomi molto conosciuti nell'ambiente statunitense, vincitori di parecchie gare di pesca. Vittorie su cui adesso si allunga l'ombra dell'imbroglio, esattamente come i due hanno fatto in occasione dell'ultima competizione cui hanno partecipato in Ohio, conclusasi con quello che sembrava l'ennesimo successo ed invece è diventato uno scandalo con pochi precedenti, smascherato in diretta e ripreso in un video drammatico che ha totalizzato milioni di visualizzazioni.

Il Lake Erie Walleye Trail Championship 2022 – gara di pesca agonistica svoltasi sul Lago Erie in Ohio – sembrava essersi concluso venerdì scorso senza sorprese, col successo di una delle coppie favorite, quella appunto formata da Cominsky e Runyon. Tuttavia pochi istanti dopo che i pesci pescati dai due sono stati pesati certificandone la vittoria, l'organizzatore del torneo ha intuito che qualcosa non andava ed allora ha ispezionato più da vicino il pescato. A quel punto si è scatenato l'inferno.

Il direttore del torneo Jason Fischer a muso duro con Jake Runyon dopo averlo smascherato

La pesata era stata di 33,9 libbre (15,4 chili), ben 5 libbre in più rispetto alla squadra seconda classificata, il che era valso l'annuncio della coppia formata da Cominsky e Runyon come vincitrice del prestigioso titolo LEWT Team of the Year, con annesso premio in denaro molto consistente. A quel punto i due hanno nuovamente tirato fuori i pesci che avevano pescato e hanno posato per una rapida sessione fotografica, quindi li hanno rimessi nella borsa e si sono allontanati dall'area di pesatura. È stato allora che il direttore del torneo Jason Fischer ha fermato i due e li ha fatti spostare sul lato di una roulotte lì vicina per un'ispezione più attenta.

Fischer ha gettato a terra il primo pesce, gli ha aperto il ventre con un coltello e ha scoperto che l'interno del pesce era pieno di pesi. Allora è esploso in un urlo, avendo visti confermati i suoi sospetti: "Abbiamo pesi nei pesci!". Ha immediatamente attirato l'attenzione di tutti gli altri pescatori, la cui rabbia si può sentire nelle urla registrate nel video. Il direttore del torneo ha continuato a sventrare anche gli altri pesci e da tutti sono usciti dei pesi in metallo, ma anche dei filetti di pesce inseriti ugualmente per far aumentare il peso.

"Chiamate la polizia!", "Dovreste stare in galera!", "Restituite i fottuti soldi che avete vinto!": queste e altre urla si sono sollevate nel Gordon Park di Cleveland, in un linciaggio fortunatamente solo verbale che è andato avanti per minuti, senza che gli accusati – evidentemente scossi per essere stati scoperti in maniera così clamorosa – dicessero una sola parola, pur sollecitati a parlare dal furioso Fischer.

Il direttore del torneo poi ha postato un comunicato di scuse su Facebook: "Ragazzi e ragazze sono disgustato, mi dispiace di avervi deluso per così tanto tempo ma nel contempo sono felice di aver beccato l'imbroglio nel vostro torneo. Spero che ora sappiate che quando dico ‘voi avete costruito questo LEWT e io ne difenderò l'integrità a tutti i costi', dico sul serio. Meritate tutti il meglio", ha scritto dando anche notizia dei nuovi vincitori. Quanto a Cominsky e Runyon, li aspettano giorni difficili.