Rugby World Cup 2023, le partite dell’Italia ai Mondiali: girone e calendario Oggi venerdì 8 settembre iniziano i Mondiali di Rugby 2023 in Francia. Il torneo vede l’Italia nel Girone A insieme a Francia, Uruguay, Nuova Zelanda e Namibia. I Campionati del Mondo di Rugby si concludono il 28 ottobre 2023. Le partite dell’Italia si possono vedere in chiaro e gratuitamente su Rai Sport in TV e su RaiPlay in diretta streaming.

Oggi venerdì 8 settembre iniziano i Mondiali di Rugby (che termineranno sabato 28 ottobre) che si svolgono in Francia e che vedranno impegnata anche la nazionale italiana nel Girone A, con il debutto contro la Namibia che avverrà sabato 9, per affrontare uno dei gruppi più complicati della prima fase. I favoriti principali della Coppa del Mondo di Rugby sono tre nazioni che hanno fatto la storia di questo sport: Francia, All Blacks e Uruguay. La diretta TV in chiaro e visibile a tutti sarà garantita da Rai Sport mentre per abbonati i Mondiali saranno trasmessi anche su Sky Sport. Per la diretta streaming servizi a disposizione saranno Rai Play (gratis) Sky Go e Now (a pagamento).

Per l'Italia si punta alla storica qualificazione ai quarti di finale ma il nostro XV dovrà superarsi visto che per conquistare l'obiettivo dovrà vincere almeno un match contro le "big" di questa Rugby World Cup 2023. Per superare la prima fase bisogna prendersi uno dei primi due posti del proprio girone: l'Italia scenderà in campo contro la Namibia al debutto, poi gli azzurri affronteranno l'Uruguay, quindi la Nuova Zelanda e la Francia.

Il girone dell’Italia ai Mondiali di Rugby 2023: azzurri con Francia e All Blacks

L'Italia affronterà ai Mondiali di Rugby 2023 uno dei gruppi più difficili in assoluto, il Girone A. Gli avversari degli azzurri sono di tutto rispetto perché li vedranno di fronte a Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia con le ultime due nazionali che sono considerate le favorite principali. Un test quasi impossibile per il nostro XV chiamato ad una vera e propria impresa.

Girone A

Italia

Francia

Nuova Zelanda

Uruguay

Namibia

Quando gioca l’Italia alla Rugby World Cup 2023: le date delle partite

Per superare la prima fase bisogna prendersi uno dei primi due posti del proprio girone: l'Italia si dovrà superare nelle 4 gare che l'attendono. Si scenderà in campo contro la Namibia al debutto, sabato 9 settembre alle 13:00, poi gli azzurri affronteranno l'Uruguay il 20 settembre, quindi la Nuova Zelanda il 29 settembre e la Francia il 6 ottobre. Ecco di seguito il calendario degli azzurri:

9 settembre 2023 Italia-Namibia al Geoffroy Guichard di Saint-Étienne

20 settembre 2023 Italia-Uruguay all'Allianz Riviera di Nizza

29 settembre 2023 Nuova Zelanda-Italia al Groupama Stadium di Lione

6 ottobre 2023 Francia-Italia al Groupama Stadium di Lione

Il tabellone dei Mondiali di Rugby: gli incroci ai quarti di finali

In partenza sono 20 le squadre partecipanti, che sono divise in 4 gironi da 5 squadre ciascuna che si affrontano con il metodo del girone all'italiana. Vengono assegnati 4 punti per la vittoria, 2 ciascuno per il pareggio e zero per la sconfitta. Un punto eventuale viene dato alla squadra sconfitta con sette o meno punti mentre un ulteriore punto viene assegnato alla squadra autrice di almeno quattro mete nell'incontro, indipendentemente dal risultato.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano direttamente ai play-off e la squadra terza classificata di ogni girone, inoltre, è automaticamente qualificata alla Coppa del Mondo 2027. La seconda fase inizia con i quarti di finale che si disputano il 14 e il 15 ottobre 2023. Il Girone dell'Italia (A) si incrocerà con il gruppo B, in cui sono inserite Irlanda, Romania, Scozia, Sudafrica e Tonga.

Questi gli incroci per i quarti di finale e le semifinali:

QF1: C1 – D2 (Marsiglia)

QF2: B1 – A2 (Saint-Denis)

QF3: D1 – C2 (Marsiglia)

QF4: B2 – A1 (Saint-Denis)

Semifinali

VQF1 – VQF2 (Saint-Denis)

VQF3 – VQF4 (Saint-Denis)

Il calendario completo della Coppa del Mondo di Rugby

Tutte le partite dei Mondiali di Rugby 2023 si disputano da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre per le due finali. Eco di seguito il calendario di tutte le gare nelle varie fasi del torneo.

Fase a gironi

Girone A

8-9-2023 Francia – Nuova Zelanda (Saint-Denis)

9-9-2023 Italia – Namibia (Saint-Étienne)

14-9-2023 Francia – Uruguay (Villeneuve-d'Ascq)

15-9-2023 Nuova Zelanda – Namibia (Tolosa)

20-9-2023 Italia – Uruguay (Nizza)

21-9-2023 Francia – Namibia (Marsiglia)

27-9-2023 Uruguay – Namibia (Décines-Charpieu)

29-9-2023 Nuova Zelanda – Italia (Décines-Charpieu)

5-10-2023 Nuova Zelanda – Uruguay (Décines-Charpieu)

6-10-2023 Francia – Italia (Décines-Charpieu)

9-9-2023 Irlanda – Romania (Bordeaux)

10-9-2023 Sudafrica – Scozia (Marsiglia)

16-9-2023 Irlanda – Tonga (Nantes)

17-9-2023 Sudafrica – Romania (Bordeaux)

23-9-2023 Sudafrica – Irlanda (Saint-Denis)

24-9-2023 Scozia – Tonga (Nizza)

30-9-2023 Scozia – Romania (Villeneuve-d'Ascq)

1-10-2023 Sudafrica – Tonga (Marsiglia)

7-10-2023 Irlanda – Scozia (Saint-Denis)

8-10-2023 Tonga – Romania (Villeneuve-d'Ascq)

9-9-2023 Australia – Georgia (Saint-Denis)

10-9-2023 Galles – Figi (Bordeaux)

16-9-2023 Galles – Portogallo (Nizza)

17-9-2023 Australia – Figi (Saint-Étienne)

23-9-2023 Georgia – Portogallo (Tolosa)

24-9-2023 Galles – Australia (Décines-Charpieu)

30-9-2023 Figi – Georgia (Bordeaux)

1-10-2023 Australia – Portogallo (Saint-Étienne)

7-10-2023 Galles – Georgia (Nantes)

8-10-2023 Figi – Portogallo (Tolosa)

9-9-2023 Inghilterra – Argentina (Marsiglia)

10-9-2023 Giappone – Cile (Tolosa)

16-9-2023 Samoa – Cile (Bordeaux)

17-9-2023 Inghilterra – Giappone (Nizza)

22-9-2023 Argentina – Samoa (Saint-Étienne)

23-9-2023 Inghilterra – Cile (Villeneuve-d'Ascq)

28-9-2023 Giappone – Samoa (Tolosa)

30-9-2023 Argentina – Cile (Nantes)

7-10-2023 Inghilterra – Samoa (Villeneuve-d'Ascq)

8-10-2023 Giappone – Argentina (Nantes)

Quarti di finale

14-10-2023 C1 – D2 (Marsiglia)

14-10-2023 B1 – A2 (Saint-Denis)

15-10-2023 D1 – C2 (Marsiglia)

15-10-2023 B2 – A1 (Saint-Denis)

Semifinali

20-10-2023 V1 – V2 (Saint-Denis)

21-10-2023 V3 – V4 (Saint-Denis)

Finali

27-10-2023 3°- 4° posto (Saint-Denis)

28-10-2023 1°- 2° posto (Saint-Denis)

Dove vedere la partite dell’Italia ai Mondiali di Rugby in TV e streaming

La Rugby World Cup 2023 inizia oggi venerdì 8 settembre e quest’anno c'è la possibilità di seguire tutte le 48 partite sui canali di Sky Sport per tutti gli abbonati della piattaforma satellitare sia in TV sia in diretta streaming. Ci sarà anche la diretta TV in chiaro e visibile a tutti per tutte le partite in cui scenderà in campo l'Italia: sarà garantita da Rai Sport in TV mentre per la diretta streaming i servizi a disposizione saranno Rai Play (gratis) Sky Go e Now (a pagamento).