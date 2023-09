Cosa succede se l’Italia perde contro la Nuova Zelanda ai Mondiali di rugby, cosa serve per passare il girone L’Italia è attualmente seconda nel Girone A dei Mondiali di Rugby, posizione utile per qualificarsi ai quarti. Ma deve giocare ancora 2 gare, contro Nuova Zelanda e Francia. Se batte gli All Blacks passa con certezza, in caso di sconfitta c’è ancora una possibilità.

L’Italia è seconda nel Girone A grazie alle vittorie con Namibia e Uruguay. È a un passo dai quarti.

L'Italia affronta oggi (ore 21:00) la Nuova Zelanda nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali di Rugby 2023. Un match che può essere decisiva per gli Azzurri che, dopo aver già conquistato la certezza di partecipare alla prossima edizione della Coppa iridata grazie al successo con l'Uruguay, possono mettere in cassaforte anche la qualificazione ai quarti di finale.

Un risultato difficile ma non impossibile a cui si può arrivare fin dalla sfida contro i fortissimi e pittoreschi (per la Haka tradizionale) All Blacks a patto, però, di batterli ed estrometterli in maniera clamorosa dal torneo. In caso di sconfitta, invece, nulla sarebbe compromesso perché alla Nazionale resterebbe ancora un'ultima possibilità in calendario: la partita contro la Francia (6 ottobre, il giorno dopo Nuova Zelanda-Uruguay) ma con una serie di variabili (quali bonus e differenza punti) che potrebbero rivelarsi determinanti ai fini della classifica anche in caso di arrivo a pari punti.

Gli Azzurri possono passare ai quarti dei Mondiali anche in caso di sconfitta con la Nuova Zelanda.

Ecco perché dopo aver sconfitto Namibia (52-8) e Uruguay (38-17), l'Italrugby non solo può fare la storia nel confronto con i neozelandesi ma può addirittura festeggiare un altro traguardo importante alla luce dei pronostici della vigilia: di "ferro", così era stato definito il Gruppo A nel quale la selezione era stata inserita e che adesso la vede in rampa di lancio e con la certezza di essere almeno terza (così da accedere direttamente ai Mondiali 2027 in Australia).

Per passare ai quarti occorre chiudere tra le prime due del girone. Com'è messa l'Italia e in che posizione di classifica arriva alla gara con la Nuova Zelanda? Gli Azzurri sono secondi a quota 10 punti dietro la capolista Francia (13) e davanti proprio alla Nuova Zelanda (5), ecco perché in caso di vittoria si qualificherebbero ai quarti tagliando fuori gli All Blacks. I numeri premiano il rendimento palesato nelle gare vinte contro Namibia e Uruguay: sono 90 i punti segnati, 25 quelli subiti e 12 le mete realizzate con una differenza punti di +65, superiore (considerato lo stesso numero di partite giocate) a quella degli All Blacks (+54).

La classifica ufficiale della Pool A dei Mondiali di rugby. Italia per adesso seconda dietro la Francia.

Cosa succede se due o più squadre arrivano a pari punti? Nell'attribuzione dei punti il regolamento ne prevede 4 per ogni vittoria, 2 per il pareggio, 0 per la sconfitta. A questi, vanno aggiunti 1 punto di bonus nel caso siano realizzate 4 o più mete e 1 punto per la squadra che subisce una sconfitta con 7 o meno punti. Se al termine della fase a gironi due o più nazionali registrano gli stessi punteggi per stilare la classifica esatta si fa riferimento a una serie di criteri determinanti, ecco quali sono:

1. Vittoria nello scontro diretto.

2. Migliore differenza punti.

3. Migliore differenze mete.

4. Maggior numero di punti segnati.

5. Maggior numero di mete.

6. Ricorso al World Rugby Ranking (aggiornato al 2 ottobre 2023).

I criteri citati aiutano a spiegare anche perché l'Italia ha già in tasca la partecipazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo (2027): se perde le prossime due gare, arriva terza nel girone e nella peggiore delle ipotesi viene agganciata dall'Uruguay ma si qualifica per aver vinto lo scontro diretto.