Argentina-Nuova Zelanda di rugby oggi in semifinale ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: l’orario Argentina-Nuova Zelanda è la sfida valida per la semifinale dei Mondiali di Rugby 2023. Il match si giocherà oggi, venerdì 20 ottobre, alle ore 21.00. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV, in chiaro e in streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Coppa del Mondo 2023 di Rugby, in corso in Francia prenderà il via oggi, venerdì 20 ottobre, alle ore 21.00, con il secondo turno della seconda fase ad eliminazione diretta con la prima semifinale tra l’Argentina e la Nuova Zelanda. Una sfida importante ed entusiasmante tra due compagini che promettono spettacolo. L’Argentina nella prima fase subito una sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra. Il riscatto è poi avvenuto con il successo nei tre match successivi che hanno permesso ai sudamericani di staccare il pass come seconda.

Ai quarti poi la sfida contro il Galles vinta dall'Argentina capace di guadagnarsi la semifinale. Per quanto riguarda la Nuova Zelanda invece, la nazionale oceanica ha chiuso al secondo posto nel girone per via della sconfitta contro la Francia. Ai quarti la vittoria sull’Irlanda regalerà la possibilità di giocarsi la semifinale contro l'Argentina. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta TV, in chiaro e in streaming la prima semifinale dei Mondiali di Rugby.

Dove vedere Argentina-Nuova Zelanda di Rugby in diretta TV

La diretta TV della semifinale dei Mondiali di Rugby Argentina-Nuova Zelanda sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD (canale 58) e sulla piattaforma satellitare di Sky su Sky Sport Uno (canale 201) riservato però ai soli abbonati. Telrcronaca affidata a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Argentina-Nuova Zelanda di Rugby dove vederla in streaming

Argentina-Nuova Zelanda sarà invece disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma di Rai Play fruibile su dispositivi mobili tramite app e collegamento al sito. In alternativa, gli abbonati a Sky invece potranno seguire la semifinale di Rugby in streaming attraverso l'app di Sky Go e Now disponibile solo su dispositivi mobili come smartphone e tablet.