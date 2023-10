Quando si giocano i quarti dei Mondiali di Rugby e cosa serve all’Italia per qualificarsi L’Italia affronta la Francia questa sera con l’ultima gara del Pool A ai Mondiali di rugby. Ultima chiamata per il XV azzurro per sperare nella qualificazione ai quarti. Ecco tutte le combinazioni che permetterebbero alla nostra nazionale di passare il turno e il calendario dei quarti.

A cura di Alessio Pediglieri

Per l'Italia di rugby è arrivato il momento della verità ai Mondiali in svolgimento in Francia. Italia-Francia è in programma alle 21:00 al Parc Olympique Lyonnais di Lione, ed è la classica partita da dentro o fuori: il XV azzurro si può ancora qualificare per i quarti di finale (in programma dal 14 ottobre) ma dovrà compiere la classica impresa memorabile.

Da cancellare c'è sicuramente l'imbarcata subita con gli All Blacks e dimostrare contro la Francia di valere una chance mondiale. I padroni di casa sono ancora a caccia della qualificazione ai quarti di finale e quindi chi vince passa il turno, chi perde va a casa. Per strappare una qualificazione che avrebbe il sapore di un evento non da poco: eliminare la nazionale ospitante e infilarsi in un posto utile per proseguire il torneo in un girone di ferro. Serve per prima cosa, la vittoria e serve farlo con bonus e non lasciare punti importanti ai transalpini. Ecco tutte le combinazioni con cui l'Italia può proseguire

L’Italia di Rugby si qualifica ai quarti se: cosa serve contro la Francia

Francia-Italia inizia con una classifica ben chiara: i transalpini sono a +3 e dunque pochi calcoli e tanti punti. Le combinazioni "vincenti" non lasciano dubbi su ciò che dovrà fare l'Italia per qualificarsi ai quarti di finale in Coppa del Mondo:

Battere la Francia con punto di bonus offensivo che per regolamento arriva facendo almeno 4 mete. Gli azzurri in questo caso, andrebbero a 15 punti, a +2 sulla Francia

Battere la Francia senza bonus, ma senza che neanche la Francia guadagni il bonus (che per chi perde scatta con uno scarto inferiore ai 7 punti). In questo caso il XV azzurro passerebbe a quota 14 punti, a +1 sui transalpini

Battere la Francia senza bonus, con i francesi che realizzano un solo bonus tra quello offensivo e difensivo. In questo ultimo caso, Italia e Francia sarebbero entrambe a quota 14 punti ma gli azzurri sarebbero premiati per lo scontro diretto vinto

La classifica avulsa a pari merito tra Francia, Nuova Zelanda e Italia

Dopo la vittoria della Nuova Zelanda sull'Uruguay (73-0) conquistata ottenendo anche il punto bonus, c'è una clamorosa possibilità che gli All Blacks, Francia e Italia chiudano il girone a pari punti, a quota 15. Ciò è possibile se l'Italia batte con bonus la Francia, con i transalpini che guadagnano però sia il punto di bonus offensivo che difensivo. In questo caso si guarderebbe la classifica avulsa che condannerebbe negli scontri diretti l'Italia. Ecco l'attuale situazione che non lascerebbe scampo agli azzurri:

Nuova Zelanda, bilancio punti contro Francia e Italia: +65

Francia, bilancio punti contro Nuova Zelanda e Italia: +14

Italia, bilancio punti contro Nuova Zelanda, in attesa della Francia: -79

Rugby World Cup, il calendario e il tabellone dei quarti

Con l'8 ottobre, si conclude la prima fase dei Mondiali di Rugby, per i quattro gironi eliminatori iniziati lo scorso 8 settembre. Dopo il primo mese di sfide, si passa infatti ai quarti di finale. Sono strutturati in due giorni per un totale di 4 partite divise tra sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre. Poi la settimana seguente, prenderanno il via le due semifinali in calendario nel weekend di sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre. Infine l’atto conclusivo con la finale per il terzo posto di venerdì 27 ottobre e la finalissima che assegna il titolo di sabato 28 ottobre.

L'unica squadra certa dell'accesso ai quarti di finale da prima in classifica al momento è l'Inghilterra, nel Pool D. L'Italia, nel Pool A, se dovesse qualificarsi andrà a scontrarsi con una delle squadre del Pool B. Stando al momento, dovrebbe essere una tra Sudafrica e Irlanda. Ecco il tabellone dei quarti di finale e gli incroci già definiti: