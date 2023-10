Italia-Francia di rugby oggi ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita L’Italia sfida Francia per l’ultima partita del girone dei Mondiali di rugby 2023 e ha bisogno di una vittoria per evitare l’eliminazione: la partita si giocherà oggi, venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 21.00 all’OL Stadium di Lione e sarà possibile vederla in diretta TV e streaming sulla Rai e su Sky.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia sfiderà la Francia nell'ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di Rugby 2023 ed è obbligata a vincere per non chiudere subito il suo percorso nel torneo: gli Azzurri hanno solo la vittoria come risultato possibile per qualificarsi ai quarti. La partita si giocherà oggi, venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 21.00 all’OL Stadium di Lione e sarà possibile vederla in diretta TV e streaming sulla Rai e su Sky.

I ragazzi di Kieran Crowley devono cancellare dalla loro mente il 96-17 subito con la Nuova Zelanda e ritrovare fiducia per affrontare una squadra forte come quella francese. Con 10 punti in classifica gli Azzurri devono vincere e non concedere due punti di bonus alla Francia per qualificarsi: in caso contrario la Rugby World Cup sarà conclusa.

La Francia è imbattuta dopo le vittorie contro Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia, ma non avrà a disposizione il suo campione Antoine Dupont: i transalpini hanno una squadra profonda e sono una delle favorite dei Mondiali, servirà una grande prova da parte della Nazionale Italiana.

L’ultima sfida tra le due nazionali risale al Sei Nazioni 2023, quando gli Azzurri hanno ceduto 24-29 dopo aver combattuto fino all’ultimo: l’Italia ha battuto 3 volte la Francia nella sua storia e il bilancio delle partite ufficiali dice che su 47 partite sono 44 vittorie per la Francia.

Dove vedere Italia-Francia di rugby in diretta TV sulla Rai

Italia-Francia dei Mondiali 2023 di rugby sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2. La Rai detiene infatti i diritti degli incontri degli Azzurri, e può mandare in onda un incontro al giorno, tra quelli delle altre squadre. Italia-Francia si potrà seguire anche su Sky, gli abbonati potranno vedere il match su Sky Sport Arena (canale 204).

Dove vedere la partita contro gli All Blacks in diretta streaming

Sarà possibile seguire in streaming Italia-Francia, la sfida di Lione si potrà seguire su Rai Play, visibile online, ma anche tramite l'app. Visibile in streaming il match della Coppa del Mondo di Rugby anche tramite Sky Go e NOW.

Le formazioni di Italia-Francia ai Mondiali di Rugby 2023

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari. Panchina: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani.

FRANCIA: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. Panchina: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet.