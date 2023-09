L’Italia parte bene ai Mondiali di rugby, Namibia battuta 52-8: punto addizionale per gli azzurri Buon esordio dell’Italia ai Mondiali di rugby: gli azzurri hanno battuto la Namibia 52-8, portandosi a casa anche il punto addizionale che spetta a chi realizza almeno 4 mete.

A cura di Paolo Fiorenza

Buona la prima per l'Italia ai Mondiali di rugby: il 15 azzurro ha nettamente battuto a Saint-Etienne la Namibia 52-8, portandosi a casa anche il punto addizionale, per il quale occorre realizzare almeno 4 mete. Di mete la formazione di Kieran Crowley ne ha messe a segno 7, onorando il pronostico della vigilia che vedeva l'Italia nettamente favorita rispetto alla nazionale africana. Una vittoria mai in discussione, se si eccettua l'iniziale vantaggio per 3-0 della Namibia grazie ad un calcio piazzato di Swanepoel.

Da lì gli azzurri hanno fatto valere la caratura superiore rispetto all'avversario più morbido di un girone di ferro che comprende anche Uruguay e soprattutto i padroni di casa della Francia e la Nuova Zelanda (le due formazioni si sono incontrate ieri nella gara inaugurale, con la vittoria dei transalpini per 27-13).

Il 3-3 è arrivato già all'8′ con una punizione di Allan, poi tra il 10′ e il 14′ gli azzurri hanno messo a segno due mete con Lorenzo Cannone e Paolo Garbisi, seguite dalle trasformazioni di Allan per il 17-3. Al 20′ la Namibia è andata in meta con Mouton (non trasformata) per il 17-8, punteggio su cui si è chiuso il primo tempo senza che negli ultimi venti minuti i nostri ragazzi riuscissero a spingere con decisione sull'acceleratore.

Nella seconda frazione l'Italia è dilagata, segnando altre 5 mete con Dino Lamb, Ange Capuozzo, Hame Faiva, Manuel Zuliani e Raphael Odogwu, con altrettante trasformazioni dell'ottimo Tommaso Allan, che non ha fallito un colpo oggi (17 punti per lui). Partono bene dunque i Mondiali per gli azzurri, che si portano in testa al Girone A grazie ai 5 punti ottenuti con la Namibia (4+1), con la Francia a quota 4. Il prossimo impegno vedrà l'Italia affrontare il 20 settembre l'Uruguay a Nizza, match assolutamente da vincere se si vuole continuare a cullare il sogno quasi impossibile dei quarti di finale.