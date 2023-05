Rubata a Sara Simeoni la medaglia d’oro di Mosca ’80: “Restituitemela, ha un enorme valore per me” Sara Simeoni ha subito il furto della medaglia d’oro vinta dalla campionessa del salto con l’asta alle Olimpiadi di Mosca 1980. I ladri hanno agito indisturbati facendo irruzione nella sua abitazione approfittando della sua assenza momentanea dall’abitazione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sara Simeoni non era in casa quando i ladri sabato sera hanno fatto irruzione nella sua casa di Rivoli Veronese rubando il più prezioso dei ricordi della sua straordinaria carriera: la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Mosca del 1980 nel salto in alto. L'ex altista italiana in quel momento in quel momento si trovava a Scandiano per presentare il suo libro. La sua assenza ha permesso ai malviventi d agire indisturbati trafugando il prezioso cimelio della sua vita sportiva.

L'oro è stato dunque trafugato, mentre le altre due medaglie, gli argenti di Montreal e Los Angeles, sono state ritrovate in casa. "Ai ladri faccio un appello – ha detto la Simeoni ai microfoni Rai – che mi restituiscano almeno quella medaglia. Loro non se ne potranno fare niente, non ne trarranno alcun guadagno. Per me invece ha un grande significato". Quello vinto dalla Simeoni è stato il secondo oro olimpico dell’atletica femminile azzurra dopo quello di Ondina Valla negli 80 ostacoli a Berlino 1936.

Secondo il raccontato fatto da l'Arena, le due medaglie di Montreal e Los Angeles sfilate dal cordino era finite sotto il letto, fortunatamente scampate dalle mani dei ladri che non sono riuscite a recuperarle. Dell’oro di Mosca 1980 invece pare essere rimasto solo il pezzetto di nastro a cui era appeso. Un colpo durissimo per una delle più grandi campionesse dello sport italiano. "Per fortuna ho ritrovato i due argenti, ma dell’oro di Mosca mi hanno lasciato solo la fascetta, insieme a delusione, amarezza e sconforto – ha raccontato – Non avrei mai immaginato di dovermene separare". Il furto è avvenuto approfittando dell'assenza della Simeoni, di suo marito e del figlio.

"Un disastro, mi si chiude la bocca dello stomaco a parlarne – ha sottolineato ancora – Mi hanno lasciato le targhe ma non hanno lo stesso valore". Nella sua carriera Sara Simeoni ha vinto anche due medaglie d'oro alle Universiadi, altrettante ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli di campionessa europea indoor. Il suo straordinario percorso sportivo l'ha portata inoltre ad essere anche quattordici volte campionessa italiana con il primato italiano detenuto per 36 anni dal 12 agosto 1971 all'8 giugno 2007, quando fu superato da Antonietta Di Martino.