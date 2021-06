Rovigo vince per 23-20 in casa del Petrarca Padova una finale Scudetto incredibile e si laurea campione d'Italia per la 13sima volta nella sua storia. È stata una vittoria ottenuta all'ultimo secondo, dopo che l'arbitro ha dovuto fare ricorso all'ausilio televisivo per convalidare la meta del sorpasso all'80'.

Il Derby d'Italia, giunto alla sua 170sima edizione, non ha tradito le attese, con un finale al cardiopalmo quando sembrava che Padova avesse coronato con successo la sua rimonta. I padroni di casa si erano portati sul 7-0 al 9′, subendo poi il ritorno di Rovigo che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo per 16-10. Nella seconda frazione controsorpasso dei patavini che si portano sul 20-10 fino all'assalto finale degli ospiti: meta di Greef concessa dal TMO e trasformazione di Menniti prima del fischio finale che fa esplodere la gioia di Rovigo.

È il 13simo Scudetto per i rossoblù, che raggiungono il Petrarca quanto a campionati vinti. Rovesciato il pronostico della vigilia, che vedeva Padova favorita: gli uomini di Andrea Marcato avevano vinto i due confronti diretti quest'anno, ma sono stati battuti proprio nell'appuntamento più importante. Una finale che ha espresso il meglio del rugby italiano: si sono affrontate prima e seconda della stagione regolare, la miglior difesa (Padova) e il miglior attacco (Rovigo).

Alla fine ha vinto la squadra allenata dal 52enne Umberto Casellato: lo Scudetto numero 90 finisce nella bacheca di Rovigo, che ha trovato nel Petrarca un degno avversario. Il Derby d'Italia tra le uniche due squadre mai retrocesse finisce nella maniera più incredibile, esultano i tifosi rossoblù che si sono recati in trasferta allo stadio Plebiscito di Padova.