Rissa al cinema, pugile salva una donna dalle violenze del compagno: "Chiedo scusa ma dovevo farlo" Pugile professionista prende a pugni un uomo che stava maltrattando la compagna e la bambina. La federazione lo difende, ma rischia conseguenze a livello penale.

A cura di Gabriele Mento

Non c'è stato il suono della campana, ma solamente il film di "Garfield" proiettato sullo schermo del cinema Odeon di León, città della Spagna in Castiglia. Ma i pugni di Antonio Barrul sono volati come se si fosse su un ring di combattimento, contro un molestatore che stava maltrattando la moglie. Scena avvenuta sotto lo sguardo incredulo ed esterrefatto delle famiglie e dei bambini presenti.

I maltrattamenti e gli insulti alla compagna: la reazione del pugile, scatta la rissa

La scena è diventata virale sui social, con migliaia di persone che hanno condiviso i video del fatto. Un uomo stava maltrattando la compagna e la bimba, attirandosi le ire degli spettatori. Barrul, che in un video su "X" ha spiegato l'accaduto, ha cercato di calmare e allontanare l'uomo, che per tutta risposta ha iniziato a insultare pesantemente il pugile. La situazione è poi degenerata, finché il pugile non ha sceso le scale e affrontato fisicamente il molestatore. Da lì, è partito il pestaggio di Barrul nei confronti dell'uomo, che nel giro di pochi secondi lo ha messo al tappeto con una scarica di pugni e ginocchiate. Dopo essere stato allontanato dal"uomo, il pugile si è scusato con i presenti per le scene di violenza, con alcune delle spettatrici che gli hanno rimproverato di non aver chiamato la polizia o gli assistenti sociali, invece di far assistere dei bambini a questa scena di violenza.

La Federazione difende il pugile

"Vorrei che altre donne che si ritrovano in condizioni simili possano trovare un pugile come Antonio che le difenda" è il sostegno incondizionato da parte della federazione di pugilato castigliana per bocca della presidente Arantxa Lorenzo, sottolineando come il pugile abbia "agito in una situazione complicata per aiutare una persona e sia come funzionario della federazione che come donna ha la mia gratitudine e il mio sostegno". Barrul, invece, potrebbe rischiare conseguenze a livello penale, visto che nel codice spagnolo essere un pugile e partecipare a un'aggressione rappresenta un'aggravante per "abuso di superiorità".